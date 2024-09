Nextdoor

Nextdoor noemt zich de betere buurtapp. Er zitten aardig wat functies in en omdat Nextdoor met veel investeringsgeld wordt gemaakt door een internationaal team van honderden medewerkers is het allemaal wat professioneler (en commerciëler) van insteek dan veel lokale buurtapps die in Nederland zijn gemaakt. Nextdoor is sinds 2016 in Nederland actief. Dat we deze app toch niet helemaal bovenaan de lijst zetten, komt omdat er wat privacyproblemen zijn geweest.

De app is vooral gericht op contact leggen met de buren. Je kunt nieuws, tips en inbraakgevaar met elkaar delen, maar je ziet ook regelmatig berichten van lokale ondernemers die hun diensten aanbieden. Denk daarbij aan pedicure, klusjesmannen en schoonmakers. Daardoor lijkt Nextdoor ook wel eens op het prikbord van de supermarkt. De grens is soms moeilijk te trekken: mag een kleine ondernemer wel een berichtje plaatsen en de buurtwinkel (die misschien een belangrijke buurtfunctie heeft) niet? Ook is het soms lastig om het onderscheid te zien tussen eerlijke reviews en sluikreclame.

Nextdoor kan worden gebruikt om lokale misstanden te bespreken, zoals gehorige buren en andere ergernissen. Maar omdat je in de app kunt zien waar iedereen woont moet je ook oppassen met je privacy. Voor je het weet staat de boze buurman voor de deur, om verhaal te halen. Waarom klagen in Nextdoor, terwijl je ook even had kunnen aanbellen voor een goed gesprek 1-op-1?

Nextdoor heeft meer leden dan veel lokale apps die vanuit Nederland zijn gemaakt. Maar net als bij Facebook en WhatsApp is de meestgebruikte app niet altijd de beste. Als je buren er al op actief zijn, zul je er echter gebruik van moeten maken, al dan niet met tegenzin.