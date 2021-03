Het kan soms geen kwaad om je Mac eens grondig schoon te maken. Hoe doe je dat eigenlijk op een juiste manier? In dit artikel leggen we je uit hoe je het beste de behuizing, het scherm en het toetsenbord van je MacBook of iMac schoonmaakt.

Maak je iMac of MacBook schoon

Vieze vingers op het scherm, een toetsenbord met kruimels of de ingangen vol stof? Het zorgt er allemaal voor dat je een stuk minder prettig werkt op je Mac. Goede reden dus om eens je MacBook of iMac eens schoon te maken! In dit artikel leggen we je uit hoe je de verschillende onderdelen van je Mac grondig reinigt.

Mac schoonmaken: hier moet je op letten

Voordat je begint, is het verstandig om rekening te houden met deze algemene tips. Hiermee voorkom je eventuele schade aan je Mac door het schoonmaken. Let op deze dingen:

Poetsen mag, maar flink boenen kan schade veroorzaken aan je apparaat.

Gebruik alleen een zachte, pluisvrije doek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een microvezeldoekje. Vermijd schurende stoffen en doeken en keukenpapier.

Ben je van plan water, schoonmaakmiddel of -alcohol te gebruiken? Dan adviseert Apple om je Mac eerst uit te schakelen en ‘m los te koppelen van het lichtnet en andere apparaten.

Electronica en vocht zijn op z’n zachtst gezegd geen goede vrienden. Laat daarom geen vocht in de openingen binnendringen.

Spuit reinigingsmiddelen niet rechtstreeks op het apparaat.

Gebruik geen bleek- of schuurmiddelen.

Houd bij het reinigen van je iMac of MacBook dus rekening met deze tips, zodat je je Mac niet beschadigt.

MacBook-behuizing schoonmaken

Zet voordat je de aluminium behuizing van je Mac gaat schoonmaken, je iMac of MacBook uit en ontkoppel hem van het stroom. Je kunt het beste de behuizing van je Mac schoonmaken met een zachte, pluisvrije doek die je eventueel een klein beetje nat kunt maken met water. Een microvezeldoekje werkt vaak perfect. Je kunt je Mac ook desinfecteren. Maak daarvoor gebruik van doekjes met 70 procent isopropylalcohol.

Apple raadt aan géén doeken van textiel of een zeemleer te gebruiken. Laat het gebruik van spuitbussen en reinigingsmiddelen met waterstofperoxide ook achterwege, want dit kan de behuizing laten verkleuren.

Toetsenbord en muis van je Mac reinigen

Als er kruimels tussen je toetsen zitten verstopt, typt je toetsenbord een stuk minder fijn. Hoe los je dat op? Houd je MacBook of toetsenbord schuin en sla vervolgens voorzichtig op de achterkant met een vlakke hand. Op die manier valt er vaak al een hele hoop rommel uit. Nog niet het gewenste resultaat geboekt? Gebruik dan een een zachte, droge en ongebruikte kwast om het stof en vuil tussen en onder de toetsen te verwijderen. Belangrijk is dat je kwast niet eerder hebt gebruikt om mee te verven, anders geeft deze mogelijk kleurstof af.

Zit er echt vuil onder de toetsen waar je moeilijk bijkomt? Probeer dan met perslucht het vuil onder je toetsen weg te blazen. Let op: houd de spuitbus niet op de kop, want dan komt er juist vocht uit. Volg deze stappen om je toetsenbord te reinigen met perslucht:

Je zou ook een stofzuiger kunnen gebruiken (op de zachtste stand) met een zachte borstelkop om stof en kruimels weg te zuigen. Bij de Apple Store kunnen ze ook op afspraak je toetsenbord schoonmaken.

Het oppervlakte van de toetsen kun je schoonmaken met een zachte, pluisvrije doek, nat gemaakt met een beetje water of maak gebruik van een eerdergenoemd alcoholdoekje.

Poorten van je Mac schoonmaken

Viezigheid in de ingangen van je Mac kan leiden tot oplaadproblemen of verbindingsproblemen met aangesloten apparaten. Vuil uit de aansluitingen verwijderen is misschien wel één van de lastigere klusjes. Oppervlakkig stof of zand kun je verwijderen met een zachte, droge en ongebruikte kwast of tandenborstel. Is dat niet de oplossing? Soms lukt het om perslucht het stof uit de poorten te blazen. Je kunt ook met een microbrush of een wattenstaafje de ingangen schoonmaken. Welke methode je ook gebruikt, wees hoe dan ook voorzichtig. Te ruige bewegingen kunnen de poort blijvend beschadigen, waardoor hij stopt met werken.

Speakers schoonmaken

Zit er veel viezigheid in je speakers? Dat kun je verwijderen door bijvoorbeeld kneedgum te gebruiken. Maak er een balletje van en druk het voorzichtig op het vuil in de luidspreker. Verwijder de kneedgum vervolgens in één beweging om te voorkomen dat er iets achter blijft in de speakergrill. Mocht er toch iets achterblijven, druk de kneedgum dan nog een keer op dezelfde manier en dezelfde plek om het los te krijgen. Soms werkt het ook om met een alcoholdoekje er overheen te vegen en om het daarna nog een keertje te proberen. Gebruik ook hier niet te veel vocht, want dit kan de speakers beschadigen.

Beeldscherm van je Mac schoonmaken

Hoewel je Mac geen touchscreen heeft, verzamelen zich op magische wijze altijd vingerafdrukken op je scherm. Bij iMacs krijg je een microvezeldoekje geleverd, waarmee je vieze vingers van je scherm kunt poetsen. Heb je geen doekje bij je Mac gekregen? Je kunt in principe gewoon elke schone, zachte pluisvrije doek gebruiken. Als je wil, kun je zo’n doekje een beetje bevochtigen met water. Je moet goed opletten welk reinigingsmiddel je wil gaan gebruiken. Er zit namelijk een coating over het scherm van de iMacs en MacBooks en die kan worden aangetast als door bepaalde schoonmaakmiddelen.

Dit zijn de vereisten voor de schoonmaakmiddelen voor het scherm van je Mac:

Gebruik geen middel dat ammoniak, aceton of waterstofperoxide bevat.

Gebruik geen glasreinigers, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen of schuurmiddelen om het beeldscherm mee schoon te maken.

Schoonmaaksetjes vind je onder andere bij Appelhoes en SBSupply. De reinigingsmiddelen in deze setjes zijn speciaal gemaakt voor beeldschermen. Je kunt dit ook gebruiken voor het schoonmaken van je iPhone en iPad. Spuit je reinigingsmiddel niet rechtstreeks op het scherm. Het vocht kan in het beeldscherm druppelen en schade veroorzaken.

Beeldscherm met nanotextuur

Schermen die zijn uitgerust met nanotextuur, hebben een andere schoonmaakprocedure. De iMac en het Apple Pro Display XDR met deze speciale coating maak je schoon met het speciaal meegeleverde reinigingsdoekje. Hardnekkige vlekken kun je verwijderen door het schoonmaakdoekje nat te maken met een een oplossing van 70 procent isopropylalcohol (IPA). Let op: je mag dus niet met een alcoholdoekje op het scherm, maar alleen met het speciale doekje. Als je deze kwijt bent geraakt, kun je bij Apple een nieuwe aanvragen.

Touch Bar en Touch ID schoonmaken

Wil je de de Touch Bar en Touch ID van je MacBook schoonmaken? MacBook Pro-modellen van 2016 en later met Touch Bar en Touch ID reinig de Touch Bar en Touch ID (aan/uit-knop) van deze computers op dezelfde manier als het beeldscherm. Zet de Mac uit en koppel de lichtnetadapter los. Bevochtig een zachte, pluisvrije doek alleen met water en gebruik deze doek om de Touch Bar en de Touch ID schoon te maken.

