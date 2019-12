MacBook Pro Touch Bar hoezen

Zoek je een mooie hoes voor de MacBook Pro met Touch Bar? De MacBook Pro is een duur apparaat, zeker als je voor het grotere en meest uitgebreide model hebt gekozen. Logisch dat je je MacBook Pro mooi wilt houden en deze hoezen en sleeves helpen je daarbij. Veel modellen zijn ook geschikt voor de nieuwste 16-inch MacBook Pro. Van nauwsluitende modellen tot wat ruimere exemplaren: we hebben een paar mooie voor je uitgezocht

Kijk niet verder: dit zijn de beste hoezen voor de MacBook Pro.

Leren Sleeve van Apple

Apple heeft voor de MacBook Pro leren hoezen uitgebracht. Dit is een sleeve waar je je MacBook Pro inschuift. Hij heeft geen rits of een andere sluiting, maar is wel stevig genoeg om je MacBook op zijn plaats te houden. De sleeve is gemaakt van Europees kwaliteitsleer en heeft een binnenkant van microvezel, zodat je MacBook beschermd blijft.

Door het strakke ontwerp zit de hoes als een soort tweede huid om de MacBook heen. Er is zowel een versie voor de 13-inch, 15-inch als de 16-inch MacBook Pro en je hebt de keuze uit drie kleuren: middernachtblauw, zadelbruin en zwart. Heb je ook een leren iPhone-hoesje, dan weet je dat hij daar ook altijd bij past.

Prijs via Apple Store (middernachtblauw, zadelbruin en zwart):

Incase Compact Sleeve

Deze Incase MacBook Pro-hoes is gemaakt van een dichtgeweven nylon. De binnenkant is van imitatiebont, zodat je MacBook Pro goed beschermd is tegen krassen en stoten.

De hoes is voorzien van een stevige rits en de achterkant heeft ook een vak waar je nog meer spullen in kunt opbergen. De hoes is er zowel voor de 13- als 15- en 16-inch MacBook Pro en je kan kiezen tussen groen, bruin, blauw, zwart en paars. Geschikt voor dagelijks gebruik en vooral bedoeld voor mensen die een strak zittende hoes willen, die het niet te dik maakt.

Thule Gauntlet voor MacBook Pro

De Thule Gauntlet-hoezen zijn bedoeld voor mensen die een wat stoerder model zoeken – en voor mensen die hun hoes vaak laten slingeren. Je kunt deze hoes namelijk om je laptop laten zitten terwijl je aan het typen bent. De nieuwste versie is de Gauntlet 4.0 Sleeve voor de MacBook Pro, de vierde generatie.

Het is een dunne en toch stevige sleeve die beschermt tegen vallen, stoten, regen of sneeuw. Ook de wat extremere omstandigheden zijn geen probleem voor deze hoes, waarvan de hoeken zijn verstevigd. Thule ken je misschien van de dakkoffers voor auto’s, maar ze maken ook al een aantal jaren stevige hoezen voor iPhones, iPads en MacBooks. Er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar, afhankelijk van het formaat en de kleur.

Dbramante1928 Skagen hoes

Dbramante1928 is ook geen onbekende als het om Apple-accessoires gaat. Dit merk heeft verschillende hoezen voor de MacBook Pro, zowel voor de 13- als 15-inch versies. De hoes is gemaakt van echt leer en met de ritssluiting zit je MacBook Pro goed opgeborgen. De lederen afwerking kan op den duur wat verkleuren, maar dat geeft het juist meer karakter.

Incase ICON Lite II-rugzak

Als je veel met je MacBook Pro moet reizen, dan is een rugzak wel zo prettig om te dragen. Deze onopvallende zwarte van Incase is groot genoeg voor een 15-inch MacBook Pro en heeft zowel ruimte voor een MacBook als voor een iPad. De gevoerde schouderbanden snijden niet tijdens langdurig dragen en zorgen dat de rugzak ergonomisch en comfortabel zit.

Het mooie van deze rugzak is dat ‘ie er niet zo nerdy uitziet en ook mee kan naar kantoor. Grotere spullen kun je kwijt in het hoofdvak. De MacBook Pro schuif je in het zachte, gevoerde kunstleren vak. Er is ook een voorvak om andere spullen in op te bergen.

Prijs bij Apple Store (zwart): €99,95 bij Apple Store

Zie ook ons overzicht met de beste MacBook rugzakken voor nog veel meer soortgelijke tassen.

Native Union Stow Sleeve

Eén van de meest slanke hoezen is de Native Union Stow. Dit is een dunne sleeve waar je zo je MacBook Pro in schuift en veilig opbergt achter de rits. De gevoerde binnenkant biedt ook bescherming voor de behuizing van je laptop. Aan de buitenkant zit bovendien nog een vak voor bijvoorbeeld een kabeltje. Je kan kiezen uit een zwarte of blauwe variant. Er is een versie voor de 13-inch MacBook Pro en eentje die past om zowel de 15- als 16-inch MacBook Pro.

Incase ICON van polyester

De Apple Store heeft vooral veel Incase-hoezen in het assortiment – en toevallig is dat ook het merk dat al het grootste assortiment hoezen voor de MacBook Pro heeft. Deze ICON-hoes past bij de eerder genoemde ICON-rugzak, maar je hebt iets meer keuze uit designs. Een lichtgrijze rugzak zul je vanwege de vlekgevoeligheid misschien niet zo snel kiezen, maar bij een laptophoes kan het prima. Dit model is speciaal op maat gemaakt voor de MacBook Pro met Touch Bar en USB-C-aansluitingen.

Hij is gemaakt van een technisch materiaal, Tensaerlite. Dit is licht van gewicht en schokbestendig. De magnetische sluiting kun je gemakkelijk openen. Ook hier is de binnenkant voorzien van imitatiebont voor een knuffelzachte bescherming aan de binnenkant, terwijl de buitenkant er gestroomlijnd uitziet.

Zoals je ziet is het aanbod enorm als je zoekt naar een mooie hoes voor je MacBook Pro met Touch Bar.

Ben je op zoek naar beschermhoezen voor de 13-inch MacBook Air? Check dan onze aparte lijst voor een geschikt exemplaar.