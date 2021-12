In dit artikel leggen we uit hoe je de berekeningen bijhoudt die je met de Rekenmachine-app op de Mac doet. Zo houd je het overzicht over je berekeningen en kun je later controleren of je alles goed hebt gedaan om tot je resultaat te komen.

Met de ingebouwde Rekenmachine-app op de Mac is het mogelijk om je berekeningen bij te houden in een overzicht. Zo haal je nooit meer je sommen door elkaar. Je kunt het overzicht van de berekeningen zelfs printen als je het op papier wil bekijken. Helaas is zo’n overzicht alleen te krijgen op een Mac en niet op de iPhone. Op de iPad levert Apple geen rekenmachine-app mee.

Rekenmachine: overzicht openen

Om het zogeheten rekenmachine-overzicht te openen, ga je naar de ingebouwde Rekenmachine-app op je Mac. Deze zit standaard in de Apps-map van Finder. Zo pak je het aan:

Open de Rekenmachine-app op je Mac. Klik in het menu linksboven op Venster. Kies voor Toon overzicht.

Je kunt ook gebruikmaken van de sneltoets Command + T . De app houdt je berekeningen nu bij, zodat je geen vorige resultaten meer hoeft te onthouden.

Rekenmachine overzicht fysiek en digitaal bewaren

Wil je de berekeningen op papier hebben om nog eens met een pen aantekeningen te maken? Dan kun je onder het menukopje Archief op Overzicht printen klikken. Kies nu je printer en laat de printer het werk voor je doen.

Is een digitale kopie ook genoeg, omdat je het bijvoorbeeld even wil doorsturen per e-mail? Dan klik je weer op Archief en dan op Bewaar overzicht als. Geef je document een naam, selecteer een locatie op je Mac en sla ‘m op.

Rekenmachine: overzicht wissen en verwijderen

Als je de rekenmachine afsluit, zal het overzicht de volgende keer dat je de rekenmachine opstart automatisch verschijnen. Wil je het niet meer in beeld hebben? Dan klik je gewoon op het rode bolletje linksboven. Wil je alleen een leeg veld zonder oude berekeningen? Daarvoor kun je de Wis-knop rechtsonder gebruiken.

Gebruik je liever je iPhone? Ook dan kun je bij iCulture rekenen op onze tips over de rekenmachine app, dus je bent nog lang niet uitgeteld.