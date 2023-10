Apple’s financiële diensten

Apple probeert op allerlei manieren invloed te krijgen op ons dagelijks leven, door extra diensten aan te bieden. Je kunt met Fitness+ het abonnement op de sportschool opzeggen, met Apple Music heb je geen Spotify meer nodig en met Apple Arcade ben je voorzien van een eindeloze reeks spelletjes. Ook op financieel gebied probeert Apple op allerlei manieren je leven binnen te sluipen. Dat kan handig zijn, want met oplossingen als Apple Pay kun je gemakkelijk betalen en met Wallet heb je alle bankpassen overzichtelijk bij elkaar. Je kunt Apple-producten kopen op afbetaling en in andere landen profileert Apple zich nog veel meer als bank.

De afbeelding boven dit artikel van een Apple Bank-filiaal is gemaakt met Dall-E.

Apple Bank bestaat al, maar is niet van Apple

Beschikbaar in Nederland: nee

Een leuk weetje om mee te beginnen: er is in New York een bank die zich al sinds 1863 Apple Bank noemt. Ze hebben zelfs een logo met een rode appel, iets dat bij Apple niet zo lekker zal liggen. Een leuke bijkomstigheid is dat de bank is ontstaan vanuit de Nederlandse community in New York en aanvankelijk Haarlem Savings Bank heette. De kans dat Apple zelf met de naam ‘Apple Bank’ op de proppen komt is niet zo groot. De enige manier om dat te doen is door Apple Bank over te nemen. Iets wat in theorie wel mogelijk is, want Apple heeft geld genoeg. Maar Apple zal zich het liefst als lifestylemerk willen profileren, waar je toevallig ook wat financiële diensten kunt afsluiten. Die bespreken we hieronder!

Apple Bank, een fictieve afbeelding gemaakt met AI (DALL-E).

Apple als betaalmethode: Apple Pay

Beschikbaar in Nederland: ja

Met Apple Pay kun je in Nederland bijna overal betalen. De dienst ging in 2019 in Nederland van start en is sindsdien niet meer weg te denken. Wil je digitaal betalen in het openbaar vervoer dan kan dat ook gewoon met Apple Pay. Je hebt daardoor bijna nooit meer je fysieke bankpas nodig. Er zijn gaandeweg steeds meer Nederlandse banken bijgekomen die Apple Pay ondersteunen, aangevuld met buitenlandse aanbieders zoals Revolut en N26, waardoor iedereen de mogelijkheid heeft om Apple Pay te gebruiken. Apple ontvangt een (klein) percentage van de kosten die in rekening worden gebracht aan winkeliers. Meer over Apple Pay lees je in onze round-up.

Apple als beheerder van jouw bankpassen: Wallet

Beschikbaar in Nederland: ja

Een andere superhandige dienst die al een paar jaar beschikbaar is, is Apple Wallet. Het is de centrale plek waar je al je bankpassen bewaart, bijvoorbeeld voor het gebruik van Apple Pay. Verder kun je het gebruiken om allerlei andere belangrijke kaarten te bewaren, zoals instapkaarten voor een vliegreis, klantenkaarten van winkels en concerttickets. Je kunt Wallet zelfs gebruiken om autodeuren en hotelkamers te openen. Apple verdient niets aan Wallet, maar de app zorgt er wel voor dat je volledig vergroeid raakt met het ecosysteem van Apple. Meer over de Wallet-app lees je in onze round-up.

App Store-tegoed

Beschikbaar in Nederland: ja

Heb je wat geld over, dat je ergens wil stallen zodat je het niet kunt uitgeven aan drank en sigaretten? Dan zou je er App Store-tegoed van kunnen kopen. Apple is weliswaar geen bank, maar ze beheren wel het geld dat je in je App Store-account hebt gestopt. Apple beweert 1 miljard betalende klanten te hebben en als elk van hen een tientje op het account heeft staan gaat het al snel om gigantische bedragen. Nederland heeft een bescheiden rol met 8 miljoen accounts. Helaas kun je dit App Store-tegoed niet als een spaarrekening gebruiken. Je kunt er wel geld op storten, maar geld eruit halen is een stuk lastiger. Het onhandige is ook dat elk App Store-tegoed is gekoppeld aan een specifiek land. Je kunt je Nederlandse tegoed dan ook niet in België gebruiken en andersom.

Apple als App Store-betaalmethode

Beschikbaar in Nederland: ja

Als je als ontwikkelaar je software in verschillende landen wilt verkopen, heb je te maken met meerdere betaalmethoden. In het ene land hebben ze iDEAL, in het andere betalen ze liever met Bancontact of Girocard. In sommige landen willen mensen met PayPal betalen of met AliPay. Het kan een nachtmerrie zijn om dat allemaal zelf te regelen. Daarom doet Apple het voor je: als je je app via de App Store aanbiedt ben je verplicht om als ontwikkelaar 15% tot 30% aan Apple af te dragen, maar wordt alles verder wel voor je geregeld. Je vinkt aan in welke landen je wilt verkopen en geeft aan op welke bankrekening je zelf de inkomsten wilt ontvangen. Apple fungeert hierbij als betaalbemiddelaar en ontvangt daar een mooi percentage van.

Apple als creditcardbedrijf

Beschikbaar in Nederland: nee

Met Apple Card kun je betalen met een mooie titanium creditcard. De minimalistische kaart ziet er mooi uit en verklapt geen persoonlijke informatie. Dit straalt uit waar Apple voor staat: privacy is belangrijk. Uiteraard kun je de kaart ook digitaal gebruiken via Apple Pay. Je krijgt 2% tot 3% cashback op je dagelijkse aankopen, wat in feite neerkomt op 2% tot 3% korting bij winkels zoals Nike en Walgreens. Je kunt bij de Apple Card geen punten sparen, zoals bij andere creditcards het geval is en wat veel lucratiever kan uitpakken. Daar staat tegenover dat je bij Apple 0% rente en geen fees betaalt, als je op tijd terugbetaalt. Ben je wat minder snel met betalen, dan kan de rente oplopen tot boven de 20%.

De kaart is alleen aan te vragen als je 18+ bent, in de VS woont en een goede creditscore (FICO) hebt. Er zijn helaas geen slimme omwegen om de kaart als Nederlander aan te vragen. De kortste route als Nederlander is om de kaart van een Amerikaan te gebruiken, maar dan moet je elkaar wel heel goed kennen. Je gebruikt dan een kaart waar jouw naam niet op staat. Meer over de Apple Card lees je in ons overzicht.

Apple als spaarbank

Beschikbaar in Nederland: nee

Mensen met een Apple Card kunnen gebruik maken van een spaarrekening bij Goldman Sachs. Deze spaarrekening levert een opmerkelijk hoge rente op: 4,15%! Dit is veel meer dan je bij andere banken krijgt. Vandaar dat er massaal gebruik van is gemaakt en de bank het aantal aanvragen moest beperken. Klanten kunnen hun Daily Cash automatisch laten overboeken naar deze spaarrekening. Ook kunnen ze op een willekeurig moment extra spaargeld opzij zetten en weer opnemen. Het succes van de spaarrekening heeft ervoor gezorgd dat er voor miljarden dollars aan spaargeld bij Goldman Sachs is geparkeerd.

Die miljarden leveren ook een risico op. De bank heeft dit geld niet in een kluis liggen, maar heeft het weer uitgeleend aan andere klanten, in de vorm van hypotheken en zakelijke kredieten. Als Apple ooit besluit naar een andere partnerbank over te stappen, dan kan Goldman Sachs die miljarden niet zo snel beschikbaar hebben. Ze zullen dan (tegen hoge kosten) geld moeten lenen om aan de spaartegoeden te kunnen overboeken naar een andere bank.

Gespreid betalen: Apple Financial Services

Beschikbaar in Nederland: deels

Apple-producten zijn duur, dat weet het bedrijf zelf ook. Vandaar dat je in veel landen je aankopen gespreid kunt betalen. In de VS gaat dat nogal ver: je kunt de kosten van een $49 kostend Apple Watch-bandje ook uitspreiden over 12 maandelijkse betalingen van $4,08. Daarmee kom je uiteindelijk op hetzelfde bedrag uit van $49. Het kost je dus geen rente, maar het telt wel mee bij je uitstaande kredieten waardoor je op een later moment misschien minder makkelijk een huis kunt kopen.

Bij Apple België bestaat ook de mogelijkheid om als consument je aankoop te financieren. Bij een aankoop vanaf €500 is het mogelijk om de kosten over een periode van 10 tot 24 maanden te spreiden, zo valt te lezen op deze sterk verouderde pagina. Apple werkt hiervoor samen met Alpha Credit NV. Erg gunstig is het niet, want je betaalt een jaarlijkse vaste debetrentevoet van 12,50%. Een voorbeeld: voor een product van €1250,01 betaal je €81,52 financieringskosten en een totaalbedrag van €1331,52.

In Nederland bestaat deze mogelijkheid niet voor consumenten. Wel kun je als bedrijf of onderwijsinstelling gebruik maken van flexibele financiering via Apple Financial Services. Hierbij kunnen organisaties betaaltermijnen afspreken die aangepast kunnen worden op het moment dat de marktomstandigheden wijzigen. Er wordt ook rekening gehouden met de toekomstige restwaarde van de producten. Omdat dit een zakelijk contract is dat per klant op maat wordt afgesloten, geeft Apple geen details over rentekosten en dergelijke.

Conclusie: Apple Bank bestaat al

Als je kijkt naar alle financiële zaken waar Apple al bemoeienis mee heeft, dan zijn er al behoorlijk wat diensten. Een echte bank hoeven we niet te verwachten. Banken zijn niet ‘cool’ en hebben over ht algemeen een slechte reputatie, waardoor het niet een bedrijfstak is waar Apple zich mee wil profileren. Tegelijk begrijpt Apple wel dat je voor het aanschaffen van al die dure Apple-producten geld nodig hebt en mogelijk een interessante klant bent voor financiering. Het meest lucratief zijn waarschijnlijk de App Store betalingen (15%-30%) en de Apple Pay-betalingen, want hiermee wordt Apple slapend rijk. Nadat de infrastructuur eenmaal is opgetuigd hoeft het alleen nog onderhouden te worden. Het gaat daarbij ongemerkt om miljarden transacties per dag waar Apple telkens een paar cent tot een paar euro’s aan verdient.

