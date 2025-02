6 tips om te besparen op energie: de beste slimme thermostaat en radiatorknoppen [ADV]

De gasprijzen in Nederland schommelen regelmatig en zijn torenhoog. Vooral als je een variabel of dynamisch contract hebt, kan die factuur aardig hoog uitvallen. Wij geven je zes tips om te besparen op je energiekosten.

Bespaar op je energiekosten met de tado° Slimme Thermostaat X

Schrik jij ook elke keer weer van die hoge energierekening? Dan is het misschien het overwegen waard om eens te investeren in een slimme thermostaat en radiatorknoppen. Hiermee verwarm je jouw plekje alleen als het nodig is, en staat-ie op de andere momenten uit. Hij detecteert open ramen en weet wanneer je wakker wordt of thuis komt dankzij handige schema’s.

Wij geven je zes tips die je helpen om slim om te gaan met je verwarming, waardoor je uiteindelijk flink kan besparen op je vaste lasten. Helemaal mooi: momenteel haal je de producten die we noemen voordelig in huis bij tink dankzij de Smart Home Dagen!

1. Stel een slim verwarmingsschema in

Eén van de handige functies van een slimme thermostaat is dat je een slim verwarmingsschema instelt. Dat doe je via de app van de thermostaat en daarin geef je precies aan wanneer jij wil dat de thermostaat zijn werk doet. Zo voorkom je onnodig verwarmen en dus onnodig energieverbruik. ’s Nachts kan hij op een lager pitje dan overdag, maar laat hem ook ongeveer een uurtje voor je wekker gaat aanspringen! Zo wordt jij uitgerust wakker in een heerlijk verwarmd huis.

2. Kies een slimme thermostaat met geofencing

Wil je deze functie nog makkelijker en uitgebreider? Kies dan voor een slimme thermostaat met geofencing, zoals de tado° Slimme Thermostaat X die je nu in huis haalt voor €99,95 in plaats van €134,99. Dat is een korting van 25%. De thermostaat weet dankzij deze technologie precies wanneer je onderweg bent naar huis en begint alvast met het opwarmen van je thuis. Daarnaast laat je de verwarming automatisch uitschakelen als je jouw huis juist verlaat.

3. Gebruik slimme radiatorknoppen om ruimtes te regelen

Met alleen de tado° Slimme Thermostaat Starterkit stel je jouw hele huis in één keer in. Alleen, dat is soms niet nodig. Installeer slimme radiatorknoppen en je regelt de bovenverdieping apart van de benedenverdieping. Wil je per ruimte de temperatuur kunnen instellen, dat monteer je op elke verwarming een slimme radiatorknop. Kamers waar je gedurende de dag niet bent worden zo niet onnodig verwarmd.

4. Monitor je energieverbruik via de tado°-app

Vrijwel alle slimme thermostaten en radiatorknoppen maken gebruik van een bijbehorende app. Daarin pas je alles naar wens aan, stel je de schema’s in en krijg je meer inzicht in je energieverbruik. Je weet zo ook precies waar je je kan bijsturen om nóg meer te besparen.

Maak je gebruik van alle slimme functies die de Slimme Thermostaat X biedt, dan is het mogelijk om tot maar liefst 28% minder energie te verbruiken. Volgens de Consumentenbond gebruikt een gemiddeld Nederlands huishouden gemiddeld 3,3 m3 gas per dag. Dit komt neer op ongeveer €130 per maand. Met de tado° Slimme Thermostaat X en de maximale energiebesparing van 28% bespaar je maandelijks €36,41. Op jaarbasis is je rekening maar liefst €436,92 lager.

Ben je toch niet helemaal tevreden of heeft het systeem niet genoeg bespaard? tado° betaalt je aankoopbedrag terug dankzij de Energiebesparingsgarantie. Hieraan hangen wel een aantal voorwaarden. De aankoopdatum mag bijvoorbeeld niet langer dan twaalf maanden geleden zijn en moet het systeem minstens zes maanden gebruikt zijn.

5. Slimme thermostaten maken gebruik van weersvoorspellingen

Er zijn zelfs slimme thermostaten die gebruikmaken van actuele weersvoorspellingen om de temperatuur te regelen. De tado° Slimme Thermostaat X is zo’n systeem die werkt met weergegevens. Wordt het buiten warmer, dan wordt je huis automatisch minder verwarmd. Andersom werkt het natuurlijk ook: koelt het af buiten, dan springt de thermostaat bij. Handig is ook de raam-open-detectie. Deze weet het precies als er ergens in je huis een raam open staat en wordt er niet onnodig gestookt.

6. Gebruik spraakbesturing of automatisering via Apple HomeKit

Besturen van de meeste slimme thermostaten werkt via een bijbehorende app, maar vaak kan het ook via spraakbesturing. Tijdens het koken heb je soms je handen vies of even niet vrij. Geef dan gewoon Siri, Alexa of de Google Assistent via spraak de opdracht om de temperatuur een graadje te verlagen of te verhogen.

Alle apparaten uit de tado° X-serie ondersteunen Matter. Dit heb je nodig om ze te koppelen aan Apple HomeKit. Al je smart home-apparaten bedien je zo vanuit één plek en je stelt automatiseringen in. Goed om te weten is, dat je hiervoor wel een Bridge nodig hebt. Dit kan de tado° X Bridge zijn, maar het werkt ook met een Google- of Alexa-systeem.

Nog veel meer slimme apparaten om je duurzaamheid te verbeteren

Ben je verkocht en wil je jouw huis verduurzamen? Naast hoge korting op verschillende tado° X-apparaten, haal je ook je nieuwe slimme deurbel van Ring of eufy, tapo slimme stekkers en nog veel meer goedkoper in huis tijdens de Smart Home Dagen van tink. Het voordeel loopt op tot maar liefst 50%, dus wees er snel bij.