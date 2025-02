iPhone 16e nu beschikbaar bij KPN – tot 200 euro inruilkorting [ADV]

Na de iPhone 16-release in september hoefden we niet lang meer te wachten. De volgende iPhone is er namelijk nu al! De iPhone 16e bestel je natuurlijk bij KPN.

Extra voordeel op de iPhone 16e

Afgelopen september kwam de langverwachte iPhone 16-serie. Dacht jij nu weer een jaar te moeten wachten tot de volgende iPhone? Dan heb jij het goed mis, want Apple kondigde op 19 februari al een gloednieuw toestel aan.

Het is de opvolger voor de iPhone SE 2022, maar de fabrikant stapt af van de naamstelling. Het gaat nu om de iPhone 16e. Daarmee sluit hij beter aan bij de andere toestellen uit de iPhone 16-reeks. Daar zijn de belangrijkste functies van geleend, maar dan in een toestel met een lagere prijs.

De reguliere iPhone 16 heeft bij Apple een prijs vanaf €969, maar deze 16e kost je nu €719. Bij KPN wordt hij zelfs nog voordeliger en betaal je €648. Vanaf vrijdag 21 februari 14:00 uur bestel je jouw nieuwe iPhone per pre-order bij de provider. De eerste toestellen worden dan vanaf vrijdag 28 februari geleverd. Koop je van 21 februari t/m 9 maart 2025 een iPhone 16e, dan profiteer je van €50 extra inruilbonus! Zo krijg je bijvoorbeeld tot €200 terug bij inruil van je iPhone 12.

iPhone 16e: nieuwste toevoeging aan de iPhone 16-serie

Voor een mooie prijs heb je een iPhone in handen met veel moderne functies. Op de behuizing van het toestel is de actieknop te vinden. Wat die precies doet, stel je zelf in. Of je nou snel de Camera-app wilt openen of met één druk op de knop muziek wilt luisteren via Spotify. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Bovendien heeft hij ten opzichte van de SE 2022 een groter scherm gekregen van 6,1-inch in plaats van 4,7-inch. Dat is een flinke stap, maar heeft als voordeel dat het scherm comfortabeler te gebruiken is. Fijn is ook dat de accuduur verbeterd heeft en hiermee gaat hij zelfs de reguliere iPhone 16 voorbij. Video’s afspelen kan tot 26 uur lang.

Dan moeten we het ook nog even over de camera hebben. Op de achterkant is er slechts één te vinden, maar dat betekent niet direct slecht nieuws. Het gaat om een 48 megapixel-hoofdlens, met een grotere sensor en diafragma dan de SE 2022 had. Dit betekent dat hij bij weinig licht ook een goed eindresultaat levert. Bovendien gebruik je deze lens om tot twee keer zonder kwaliteitsverlies in te zoomen. Daarmee is deze camera voor de meeste mensen veelzijdig genoeg.

Dit alles draait op (bijna) dezelfde chip als de iPhone 16 (Plus) en dat is de A18-processor. Deze biedt ondersteuning voor Apple Intelligence, waardoor je op dit toestel ook gebruik maakt van al het leuks dat kunstmatige intelligentie te bieden heeft. Zo verwijder je objecten van je foto’s met de Ruim op-functie, maak je de perfecte emoji met Genmoji en helpt de 16e je om je teksten te perfectioneren.

Combivoordeel van KPN: gratis Netflix en meer

De iPhone 16e pre-order je nu bij KPN vanaf €648,- in plaats van de adviesprijs van €719,-. Dat is een besparing van €71,-, maar er is nog meer voordeel te behalen. Heb je thuis internet op je adres van de provider? Dan profiteer je van Combivoordeel. Dit houdt in dat je tot €7,50 korting krijgt op je mobiele abonnement én een gratis Netflix of ESPN Compleet-abonnement.

Dit werkt met een puntensysteem, waardoor je nog meer extra’s ontvangt als je nog meer abonnementen hebt op je adres. Heb je bijvoorbeeld ook tv of Multisim voor je smartwatch van KPN? Dan krijg je extra punten en kom je misschien in aanmerking voor het volgende niveau. Nu behoren Disney+, HBO Max en Videoland ook tot de mogelijkheden.