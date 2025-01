iPhone 16 tijdelijk fors goedkoper: tot €237 voordeel [ADV]

Wacht jij nog op een goede aanbieding om de meest recente iPhone op de kop te tikken? Het wachten is voorbij, want MediaMarkt is weer van start met de BTW-vrije dagen van 2025. Tijdelijk haal je de iPhone 16 flink goedkoper in huis.

BTW? Weg ermee!

Ondertussen zijn de BTW-vrije dagen* van MediaMarkt een begrip en dit jaar ben jij er als Apple-liefhebber ook weer aan het juiste adres. Tegelijkertijd zijn er namelijk de Apple Days. Daarom scoor je veel leuks van Apple voor een fijn prijsje. Denk aan de AirPods 4, een Apple Watch Series 10 of MacBook.

Ook de nieuwste iPhone 16 is flink goedkoper te verkrijgen. Daarmee begint het nieuwe jaar pas echt goed! Bestel je bij MediaMarkt dan kun je ook nog eens rekenen op uitstekende service en snelle levering. De BTW-vrije dagen en Apple Days zijn er maar tot en met 2 februari, dus wacht niet te lang!

Hoe zit dat precies met de BTW? We leggen het je uit. Stel dat de prijs van een product bij MediaMarkt €242 is. Dat bestaat uit €200 voor het product en €42 BTW. MediaMarkt neemt tijdens de BTW-vrije dagen de BTW voor rekening, waardoor jij nog maar €200 betaalt. Dat is dus een voordeel van 17,36%.

iPhone 16 met €237 voordeel

iPhones zijn relatief prijsvast, waardoor hij het hele jaar door ongeveer rond dezelfde prijs blijft schommelen. Pas wanneer een nieuwe serie wordt aangekondigd, zakken de prijzen wat meer. Omdat de iPhone 16 nog niet heel lang op de markt is, hangt de prijs nog steeds rond de adviesprijs van €969. De laagste prijs van de afgelopen tijd bij MediaMarkt is €899. Dankzij de BTW-vrije dagen van MediaMarkt ontvang je echter tijdelijk meer voordeel en haal je het model met 128GB in huis voor €859.

Combineer je jouw aankoop met een abonnement, dan ben je nog voordeliger uit. Het goedkoopst is-ie met Odido. Nu kost de iPhone 16 je nog maar €732. Dat scheelt dus flink!

iPhone 16: completer dan ooit

Voorheen kregen de instapmodellen van Apple – naast wat Pro-functies – niet veel grote vernieuwingen. Dit jaar is dat anders. Daarom is het toestel nu ook een goede keuze voor mensen die normaal gezien een Pro-model zouden kiezen. Je krijgt nu namelijk ook de gloednieuwe Cameraregelaar. Deze knop laat je met één klik de Camera-app openen, de instellingen tot in de puntjes aanpassen, inzoomen en de foto nemen.

De knop geeft je – zodra Apple Intelligence in Nederland beschikbaar is – ook toegang tot kunstmatige intelligentie. Richt de camera op iets en je krijgt er direct meer informatie over. Je komt hiermee achter meer informatie over waar een leuk kledingstuk te koop is of ontvangt verzorgingstips voor die ene moeilijke plant in je woonkamer.

Verder zit de actieknop nu ook op de instapmodellen, is de ultragroothoeklens verbeterd en maak je nu macrofoto’s. Daarnaast draait hij op bijna dezelfde A18-chip als de 16 Pro, al moet je een paar grafische functies voor de camera (zoals 4K slow-motion) en in games wel missen. Dat verschil is voor de meeste mensen gelukkig niet merkbaar.

Ook iPhone 16 Pro Max goedkoper

Wil je toch liever de geavanceerde ‘Pro’-functies? De iPhone 16 Pro Max is ook bij MediaMarkt in de aanbieding. Voor €1.333 is hij tijdens de BTW-vrije dagen van jou. Ook hier geldt: met een abonnement is hij scherper geprijsd. Het voordeligst ben je uit door te kiezen voor Vodafone en hij ligt vanaf €1.224 in je handen.

Nog veel meer Apple Days-aanbiedingen

Is de iPhone 16 het toch niet helemaal? Geen paniek! MediaMarkt heeft nog veel meer goede aanbiedingen. Dit zijn onze tips:

Hiermee maak je jouw hele Apple-uitrusting compleet. Hoog tijd dus om eens bij MediaMarkt rond te kijken.