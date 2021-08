De leukste apps van week 31-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Laundry Lens De was doen: voor de één een eitje, maar voor de ander betekent het een wirwar van allerlei vreemde symbolen trotseren. Voor die laatste groep bestaat een handige app: Laundry Lens. Deze app heeft de complete waslijst aan symbolen mét uitleg over temperaturen, drogerstanden, strijken en veel meer. De app bevat meer dan 70 symbolen en is ook beschikbaar op de iPad Geen zin om te zoeken? Dan kan je ook een waslabel scannen met de app. Je krijgt dan duidelijke instructies over een specifiek waslabel, zodat je weet wat je er wel en niet mee mag doen. Laundry Lens is helemaal gratis en bevat geen reclame of in-app aankopen. De ontwikkelaar belooft geen data te verzamelen.

DC: Batman Bat-Tech Edition

Warner Bros. heeft de game DC: Batman Bat-Tech Edition voor iOS officieel uitgebracht. Het is gericht op kinderen van 6 tot 12 jaar, maar als je ouder bent mag je natuurlijk ook gewoon spelen. Het zit bomvol met exclusieve Batman-content, minigames, augmented reality (AR) filters en digitale stripverhalen. Batman is een van de belangrijkste franchises voor Warner Bros., dus er is behoorlijk wat moeite in gestoken. De app gebruikt immersive storytelling om helemaal in de wereld van Batman op te kunnen gaan. Je wordt lid van zijn team, de Knightwatch, om de criminaliteit te bestrijden en Gotham City veilig te houden. Ook leer je zijn Bat-Tech gebruiken in een 3D-omgeving, terwijl je te maken krijgt met de bekende booswichten The Joker, The Riddler en Mr. Freeze. In sommige games kun je in de Batmobile rijden, een race tegen de klok doen in Batarang Practice en proberen te rennen en te springen met de Grapnel Launcher.

De app werkt in 13 talen en zal regelmatig worden voorzien van nieuwe content.

Art Text

Maak je graag digitale kunst op je Mac, dan moet je Art Text kennen. Deze app bevat honderden vormen om je tekst mooi te maken. Deze week is versie 4.1 uitgebracht met nog eens meer dan 300 extra vormen. Met Art Text kun je een letter laten opbouwen door objecten. Dat is nog eens wat anders dan een simpele zwart gedrukte letter. De app krijgt lovende recensies in de App Store. Overigens is Art Text ook prima geschikt voor het ontwerpen van logo’s.

Art Text is te koop in de Mac App Store, maar op de website van de ontwikkelaar vind je ook een gratis proefversie.

WeatherPro

Jarenlange iPhone gebruikers kennen deze app vast wel. WeatherPro is een beroemde app om gedetailleerde weerberichten te weergeven. Er is sinds deze week voor het eerst sinds 2016 een update voor WeatherPro mét nieuwe functies. Al jaren wordt WeatherPro alleen bijgewerkt om basisondersteuning te bieden voor nieuwe iOS-versies.

In de nieuwe update is het mogelijk om widgets toe te voegen aan je beginscherm, net als wat Apple’s eigen Weer-app doet. Toch loopt de app hopeloos achter op de Android-versie. Sinds de ontwikkeling app in nieuwe handen is gekomen, is aan de iOS-versie weinig liefde gegeven.

Moon Calendar

Wil je graag weten wat de stand van de maan is, bijvoorbeeld om de mooiste nachtfoto’s met je iPhone te maken? Dan kan Moon Calendar voor Mac je helpen. Deze kleine app bevindt zich in je menubalk en laat op een overzichtelijke manier de huidige maanstand zien, gevolgd door een kalender met de komende standen en bijbehorende data.

De app heeft sinds deze week een eigen widget voor gebruikers van macOS Big Sur. Zo kun je meteen in je berichtencentrum de maanstand checken en heb je de menubalk-versie misschien niet meer nodig.

Mastodon

Ken je Mastodon? Het is een gedecentraliseerd sociaal medium. Je kunt het zien als een soort Twitter, maar dan niet beheerd door één bedrijf. In plaats daarvan kunnen organisaties hun eigen groep maken op Mastodon, waarbinnen berichten kunnen worden gedeeld. Er is sinds deze week een officiële app voor iOS, als aanvulling op de website van Mastodon.

De app bevat geen reclame en biedt een chronologische tijdlijn. Net als op de website heeft de app ondersteuning voor polls en filters voor gevoelige inhoud. Ook handig: je kunt nu notificaties ontvangen bij onder meer vermeldingen. Op de website is dat uiteraard lastiger.