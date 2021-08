Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van juli 2021

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



iCulture App van de Maand: Albert Heijn Sinds kort heeft Albert Heijn een functie waar velen al een hele tijd op zaten te wachten: digitale kassabonnen! Wanneer je met je persoonlijke bonuskaart afrekent, wordt de bon automatisch aan je account gekoppeld. In de Albert Heijn-app vind je de bon via het poppetje rechtsboven. In het menu vind je nu een kassabon-optie. De bon ziet er exact hetzelfde uit als een gewone kassabon. Je ziet dus ook alle details over je transactie. In de toekomst wil Albert Heijn ook een barcode toevoegen om de zelfscanpoortjes mee te openen. Wordt dat dan echt het einde van de papieren bon? De digitale kassabon blijft 27 maanden bewaard in je account. Je kunt ze ook exporteren als PDF-bestand. Handig voor declaraties!

Complication Lab

Deze app, gemaakt door de Belgische Olivier Overstraete, geeft je de mogelijkheid om heel veel soorten complicaties te maken voor je Apple Watch. Zo heb je meer controle over wat je op je wijzerplaat ziet. Het idee is simpel: kies uit één van de mogelijke complicatiesoorten en kies welke data je erin wil zetten. De app zorgt ervoor dat het dan juist wordt getoond.

Bij de complicaties heb je nog meer opties. Zo kun je de kleuren zelf instellen en pas je de icoontjes aan. Je hebt zo de mogelijkheid om je hele wijzerplaat samen te stellen op jouw manier.

Polarsteps

Reizigers opgelet! Het Nederlandse Polarsteps heeft een leuke nieuwe functie: Polarsteps Guides. Dit zijn reisgidsen die je ter inspiratie voor je eigen trips kunt gebruiken. De gidsen zijn samengesteld door het team van Polarsteps, met behulp van Polarsteps-reizigers. Je vindt er insider tips en interessante locaties. Op dit moment zijn er 60 gidsen voor Nederland, Duitsland en België. Dat wordt gaandeweg uitgebreid.

PhotoMeister

Met PhotoMeister kun je diavoorstellingen afspelen op iedere Smart TV vanaf je iPhone. Je hebt hiervoor geen extra hardware nodig, zoals een Apple TV. De ontwikkelaar zegt dat het met ieder merk werkt. Voordat je je kiekjes laat zien, kun je in de app een presentatie samenstellen en muziek toevoegen. PhotoMeister kan ook handig zijn als je bij vrienden of familie op bezoek bent en geen Apple TV tot je beschikking hebt.

Vibe

Bij dating-apps als Tinder kennen we allemaal het bekende ‘swipen’ om een andere persoon te keuren. Daar probeert dating-app Vibe een einde aan te maken. Je vult jouw interesses en voorkeuren in op je profiel en probeert je te koppelen aan de ware. Vinden jullie elkaar allebei interessant, dan presenteert Vibe een locatie voor een date. Je hoeft alleen nog maar akkoord te gaan. Met Vibe heb je dus wat minder keuzevrijheid, maar dat kan het daten ook juist wat makkelijker en zorgelozer maken.

