De leukste apps van week 32-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: SlidePilot Moet je een presentatie geven, maar is het materiaal voor de diavoorstelling aangeleverd als PDF? Super onhandig, want dan wordt de voorstelling een stuk slordiger. Om dit probleem op te lossen kun je SlidePilot downloaden. Deze gratis app geeft je dezelfde presentatiemogelijkheden als PowerPoint en Keynote, maar dan voor PDF’s. Je kunt zelf kiezen welke layout je wil gebruiken voor je presentatie als de dia’s op een tweede monitor staan. Zo bekijk je eenvoudig notities of zie je alvast de volgende slide. Tijdens het presenteren kun je tekenen op de dia’s en kunnen de kijkers je muiscursor volgen. Er is zelfs een app voor iOS om op afstand je presentatie te bedienen. SlidePilot voor Mac is gratis te downloaden op de website van de ontwikkelaar. De iOS-app kost wel geld, maar is niet vereist.

Sensors

Heb je een M1-Mac en houd je ervan om statistieken bij te houden? Met Sensors kun je de statistieken van je M1-processor bijhouden. Zo zie je de temperatuur, voltage en meer bekijken in nette grafieken. Gewone gebruikers zullen de app niet echt nodig hebben, maar als je wat technischer bent ingesteld en je je Mac voor zwaardere taken gebruikt, is het de moeite waard. De app is slechts 3MB groot en kost niets.

Je kunt Sensors gratis downloaden op Github.

Glass

Fotografiefans opgelet: Glass is een opkomend sociaal medium voor fotografen. In de app kun je mensen volgen en in een chronologische tijdlijn bekijken welke foto’s ze delen. Bij de foto’s zie je ook de metadata, zoals de lensinstellingen en ISO-waarde. Onder iedere foto kan worden gereageerd. Omdat er veel fotografen op zitten, is het makkelijker om technische vragen of opmerkingen te sturen. Zo help je elkaar met het beste uit je camera halen.

Het verschil met menig ander sociaal medium is dat Glass alleen met een betaald abonnement te gebruiken is. In ruil daarvoor worden er geen gegevens verzameld en maakt de app geen gebruik van zogenaamde engagement algorithms. Ook advertenties zul je hier niet zien. Momenteel is toegang beperkt en moet je in de wachtrij staan voor toegang.

MEH

Met MEH zet je je eigen hoofd op het hoofd van iemand anders. Je kunt daar hele gekke resultaten uit krijgen! De app laat je kiezen uit bestaande foto’s uit je fotobibliotheek, maar je kan ook nieuwe foto’s maken. Het werkt (nog) niet live, dus het effect moet altijd achteraf worden toegepast. Deze deepfake-technologie wordt steeds geavanceerder en dat zie je terug in het resultaat van MEH.

Dashlane

Gebruikers van Dashlane zullen het zich nog wel herinneren. Eerder dit jaar verdween de app van deze wachtwoordmanager van de Mac. Vond je dat jammer, dan hebben we goed nieuws: Dashlane voor Mac is terug in een nieuwe vorm! De app is anders dan voorheen en functioneert nu als het ware als een iPad-app op de Mac. Helemaal mooi is het dus niet, maar het feit dat er weer een app is, is goed. Dashlane is gratis tot 50 wachtwoorden. Wil je meer, dan is een abonnement vereist.