De leukste apps van week 3-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Sensei Heb je graag de touwtjes in handen? Dan is Sensei echt iets voor jou. Deze app voor je Mac houdt heel veel processen tegelijk bij. Zo zie jij precies welke programma’s en taken veel rekenkracht vragen en kun je erop inspelen. Naast de CPU houdt Sensei ook RAM, GPU, temperatuur en meer bij. Een andere handige functie is dat je de gezondheid van je batterij kunt inzien op je MacBook Sensei kan ook van pas komen als je vaak opslagruimte tekort komt op je Mac of als je het gewoon opgeruimd wil houden. Je kunt namelijk bestanden bekijken en verwijderen. Dat gaat allemaal via een strak ontworpen app met een handig dashboard. Je kunt Sensei twee weken gratis proberen. Daarna moet je een licentie aanschaffen.

Gooba

Er zijn veel notitie-apps voor iPhone beschikbaar, maar wil je dat ‘ie ook synchroniseert met je Mac? Dan kom je vaak van een koude kermis thuis. Met Gooba haal je niet alleen een notitie-app voor iPhone en Mac in huis, maar ook zelfs voor de Apple Watch. Dat zien we lang niet altijd. De Apple Watch-app is opgedeeld in meerdere vensters. Zo is een venster bedoeld voor notities en de andere voor belangrijke en minder belangrijke taken.

De andere varianten van deze app zien er ook goed uit. Je hebt verschillende manieren om je notitie op te maken, waarna je ze kunt exporteren als onder andere PDF- of HTML-bestand.

No Way Home (alleen Apple Arcade)

Door onbekende redenen ben je beland in een vreemd sterrenstelsel. Hier wonen geen mensen, maar monsters! De game bevat een combinatie van schieten en tactisch nadenken. Ben jij alle vreemde wezens te slim af? Dan vind je hopelijk je weg terug naar huis. Er zijn verschillende universa, dus de game blijft veranderen. De game is gemaakt voor iPhone, iPad en Apple TV en is te spelen met je touchscreen, afstandsbediening en MFi-controllers.

Doublicat

Heb je altijd al een wereldster willen zijn? Dat kan nu, zo ongeveer. Met Doublicat maak je deep fake video’s en gifjes van je eigen gezicht op die van iemand anders. De app werkt met kunstmatige intelligentie en de resultaten kunnen erg goed uit de verf komen. Je kan natuurlijk pech hebben met een slecht resultaat.

Je kunt je resultaten delen als gif-bestand via WhatsApp. Er zijn wel wat vraagtekens wat betreft privacy. De ontwikkelaar zegt dat jouw foto wordt verwijderd als het filmpje is gemaakt, maar of dat echt zo is is een kwestie van hopen.

Tomato 2

Deze app voor de Mac houdt je productief. De bedoeling is om 25 minuten aan de slag te gaan gevolgd door 5 minuten pauze. In de app geef je aan wat je wil bereiken in de komende 25 minuten zodat je niet van je doel wordt afgeleid. Heb je wat extra tijd nodig, dan voeg je die toe aan de timer. Vervolgens houd je pauze met de timer die altijd in beeld is. Beschikbaar in lichte en donkere modus.

Disc Brick

Pas op: verslavend! In Disc Brick is het de bedoeling om alle stenen weg te werken. Dat doe je door er balletjes op af te vuren. Per beurt heb je een bepaald aantal balletjes die je allemaal één kant op moet sturen. Kies daarom een tactische plek zodat de ballen overal tegenaan weerkaatsen. Hoe verder je in het spel komt, hoe vaker een steen geraakt moet worden om kapot te gaan.