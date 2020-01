De leukste apps van week 2-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Melodia Melodia geeft een originele draai aan bestaande streamingdiensten voor muziek zoals Spotify en Apple Music . Je vindt in Melodia geen afspeellijsten en je kunt niet zelf je bibliotheek organiseren. In plaats daarvan is het de bedoeling dat je met behulp van kunstmatige intelligentie altijd het juiste nummer krijgt voorgeschoteld. Met meer dan 40 miljoen nummers heeft Melodia een aanbod vergelijkbaar met Spotify en Apple Music. Op basis van jouw luistergedrag bepaalt Melodia welk nummer je hierna gaat luisteren. Hoe vaker je het gebruikt, hoe beter het wordt. Je kunt er gratis naar luisteren, maar voor sommige functies moet je een betaald abonnement van een paar euro per maand nemen. Je kan ook verbinding maken met Spotify Premium.

Filma

Met Filma haal je een krachtige videobewerker naar je iPad. Je hebt toegang tot geavanceerde functies, zoals het uitsnijden van objecten. Deze kun je vervolgens over een video plakken. Ook kun je kleurbewerkingen uitvoeren, bijvoorbeeld voor als je instellingen tijdens het filmen per ongeluk niet goed stonden. Natuurlijk kun je ook knippen, plakken en video’s verplaatsen.

iBucket

Heb jij ook ontelbaar veel ideeën voor plekken die je wil bezoeken en dingen die je wil doen? Gebruik dan iBucket. Zoals de naam doet vermoeden is dit een app om je eigen bucket list bij te houden. De app heeft een strak ontwerp en je kunt doelen indelen op categorie. Zo maak je voor een lange rondreis een aparte lijst, maar ook eentje van dingen die je wil doen met vrienden.

Als je eenmaal een mooie lijst hebt gemaakt kun je beginnen met afstrepen. In het hoofdmenu van de app zie je terug hoe ver je bent met het behalen van alle doelen.

Hue Essentials

Gebruik je thuis lampen van Philips Hue, maar vind je de gewone Hue app niet zo fijn? Misschien is Hue Essentials dan iets voor jou. Deze app is wat ons betreft wat overzichtelijker dan de gewone app en is nog door een Nederlander gemaakt ook. Bovendien zie je veel duidelijker welke lampen aan staan en welke kleur ze tonen. Het is vooral handig als je veel lampen hebt en de kans groter is dat je het overzicht kwijtraakt. Je kunt ook accessoires zoals de Hue Dimmer Switch configureren.

SES voor Sonos

De Mac kent al meerdere apps om je Sonos geluidssysteem mee te bedienen, maar SES is ook de moeite waard als je nog op zoek bent. De app heeft een simpel ontwerp en is op te roepen vanuit de menubalk van je Mac. Zo kun je er dus altijd bij en ben je gauw weer bezig met wat je aan het doen was. Je kunt snel skippen, het volume bedienen, een andere speaker kiezen en meer.

Je kunt SES voor Sonos gratis downloaden op GitHub.

DOOM

Het alom bekende spel onder fanatieke gamers DOOM heeft deze week een fijne update gekregen. Hoewel het spel al stokoud is kun je als speler nu genieten van vloeiendere animaties dankzij 60FPS ondersteuning. Er verschijnen dus tot wel 60 beelden per seconde op je scherm. Een grotere toevoeging zijn de add-ons. Je kunt gratis extra’s downloaden die zijn gecureerd door Bethesda om het spel verder uit te breiden.