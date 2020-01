De leukste apps van week 4-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Tradfri Melodi en Thunder Nee, we doen normaal gesproken niet twee apps tegelijk als app van de week, maar vandaag maken we een uitzondering. Tradfri Melodi en Tradfri Thunder zijn namelijk twee apps met een soortgelijke functie en van dezelfde maker zijn. Met Tradfri Melodi kun je je slimme Tradfri lampen van IKEA mee laten gaan met de muziek. Daarvoor gebruikt de app de ingebouwde microfoon van je iPhone . Je kunt van tevoren kiezen welke kleuren de lampen mogen worden, als dat je uitmaakt. Verder heb je in de hand hoe de overgangen van kleuren lopen. De Tradfri Thunder app is bedoeld voor liefhebbers van storm. Wij houden ook van de geluiden van een flinke storm, maar alleen als we binnen zitten. Daarom kun je met Tradfri Thunder je lampen laten flitsen alsof het bliksemt. Met een AirPlay-speaker maak je het nog realistischer met stormgeluiden. Minder geschikt dus voor een feestje, maar wel een leuke app!

Joinby

Heb je een hobby die je graag uitoefent, maar wil je het ook eens met anderen doen? Gebruik dan Joinby. In deze Nederlandse app vind je gelijkgestemden om mee te chatten. Het is volgens de makers niet de bedoeling dat Joinby een dating-app wordt. Je kunt wel afspreken om samen te gaan fietsen, schilderen of wat je hobby dan ook mag zijn. De app is gratis te gebruiken en als het goed is werkt de app steeds beter naarmate er meer mensen lid worden.

Charcoal

Deze app heeft het niet zo met allemaal poespas. Je kunt gewoon beginnen met schetsen op je iPhone of iPad. Er zijn weinig instellingen. Zo stel je bijvoorbeeld alleen de kleur en het soort potlood in. De app werkt ook met een Apple Pencil als je een iPad gebruikt. Ben je klaar met schetsen, dan zit er een handige functie in om het bestand te exporteren. Zo kun je het gebruiken in andere apps zoals Photoshop.

Verder is er ondersteuning voor donkere modus zodat je ook ‘s nachts je creativiteit erop los kunt laten zonder je ogen te branden. Op de iPad kun je meerdere vensters tegelijk geopend hebben.

Butter Royale (alleen voor Apple Arcade)

Battle Royale kennen we nu wel. Het is tijd voor een nieuwe draai aan dit concept: Butter Royale. In deze game is het ook de bedoeling om anderen af te maken tot je als laatste over bent en wint. Het verschil is dat je in Butter Royale grootse voedselgevechten houdt. Maar vermijd de hete boter, want dan ga je af!

De game heeft verschillende speelwerelden, waaronder San Franbiscuit en Camp Smore. De game bevat geen in-app aankopen of reclames, maar je moet wel Apple Arcade abonnee zijn.

Breaker

In Breaker vind je meer dan 700.000 podcasts. Als podcast-app heeft hij handige functies waaronder een doorspoelknop, offline downloaden en automatisch nieuwe afleveringen binnenhalen. Op zich handig, maar dat is niet het hoofddoel van Breaker. Het is namelijk ook een soort sociaal medium. Je kunt vrienden toevoegen, reageren op afleveringen en een hartje achterlaten bij podcasts.

Heb je een podcast gevonden die je vrienden echt moeten luisteren, dan deel je die gemakkelijk in de app. Er zit namelijk ook een chatfunctie ingebouwd. Daarnaast kun je ook afspeellijsten maken met bijvoorbeeld de beste afleveringen over een onderwerp van verschillende podcasts.

The Chemistry App

Ben je bezig met een scheikunde opleiding, volg je het op de middelbare school of ben je sowieso geïnteresseerd in koken met chemicaliën? Dan is deze app iets voor jou. Je vindt er het periodiek systeem der elementen. Op ieder element kun je tikken om er meer informatie over te krijgen, zoals de protonen, elektronen, massa en het smeltpunt. De app bevat ook lijstjes met stoffen gesorteerd op zuurgraad en nog veel meer.