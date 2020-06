De leukste apps van week 25-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Soosee Soosee is gemaakt door de Nederlander Jordi Bruin. Hij maakte een app voor zijn ex-vriendin, die allergisch was voor sinaasappels. Telkens wanneer hij boodschappen deed moest hij de ingrediëntenlijst controleren om te zien of er sinaasappels of afgeleide stoffen in zaten. Met de Soosee-app kun je dat nu met AR doen, door de camera op de verpakking te richten. Soosee is een app die in de coronaperiode is ontstaan. Jordi zat net als veel mensen een paar weken thuis en besloot een app te maken die de ingrediëntenlijst van verpakkingen kan scannen, zodat je gemakkelijk allergische stoffen kunt ontdekken. Het kan ook handig zijn om dierlijke ingrediënten en E-nummers te vinden, als je bijvoorbeeld veganistisch eet. Maar ook gluten, noten, lactose, suiker(varianten) en palmolie kan de app herkennen. Aan interesse geen gebrek, want Jordi vond meteen al 2.000 geïnteresseerden die de app wilden proberen. De app is ook handig op vakantie, want Soosee herkent ingrediënten in meer dan 12 talen, waaronder Italiaans, Spaans, Hongaars, Pools, Turks en dergelijke. De app is gratis, maar als je de ontwikkelaar wilt helpen kun je Soosee Supporter worden. Verder zit het goed met je privacy, want de app verstuurt geen data over je appgebruik.

Clockology

Met deze app kun je interactieve dashboards maken voor je mobiele apparaat. Tenminste, zo luidt de omschrijving in de App Store. Je kunt hier ook wijzerplaten mee maken, al kun je ze natuurlijk niet in de klokapp gebruiken. Wel kun je zelf klokken maken, die je vervolgens met anderen kunt delen. In de bijbehorende iPhone-app stel je de klokken samen, die je vervolgens met de Apple Watch synchroniseert. Deze klokken zijn voorzien van video en geluid, datum en tijd, weer, gezondheid en het batterijniveau van je toestel.

Zo’n dashboard kan handig zijn als je bepaalde informatie graag in één oogopslag wilt zien, maar je moet de app dan wel steeds geopend hebben. Clockology ontstond eerder als een project op Github. Later kwam er een Testflight-beta en uiteindelijk mondde dit uit in deze app, die via de App Store verkrijgbaar is. Toch zal het voor veel mensen niet meteen duidelijk zijn wat je met deze app kunt. Je kunt in feite wijzerplaten ontwerpen voor de Apple Watch, die je veilig kunt testen zonder iets te installeren en zonder dat je programmeervaardigheden nodig hebt. Het zijn geen echte wijzerplaten, maar je bekijkt ze in een speciale app die op je Apple Watch draait.

Lockne

Lockne is een camera-app waarmee je wallpapers kunt maken die precies op je iPhone-scherm passen. De app is gemaakt door ontwikkelaar Jonathan Ruiz en helpt je bij het maken van een geschikte iPhone-wallpaper, afgestemd op jouw schermformaat. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het parallax-effect. De app neemt eigenlijk alles uit handen: je ziet het ontgrendelscherm van de iPhone met tijd, datum en noch-uitsnede en kunt ook zien hoe het er op het beginscherm uitziet. De afbeelding wordt bewaard in je filmrol, zodat je het vervolgens kunt instellen.

Golf on Mars

Golf on Mars is de opvolger van Desert Golfing (2014), beide gemaakt door ontwikkelaar Justin Smith. Het grappige van de 2D-game Desert Golfing was dat het er aan de oppervlakte simpel uitzag, maar dat er toch veel diepte in zat. Ook was het lange tijd een mysterie hoeveel holes er in deze game zaten. Bij hole 64.465 bleek dat je uiteindelijk bij een eindeloze oceaan uitkwam, maar er zijn maar weinig mensen die zover zijn gekomen.

Golf on Mars is vrijwel hetzelfde, maar biedt weer heel nieuwe holes. Ook biedt het terrein meer variatie en de levels worden op een andere manier gegenereerd. Daardoor heeft iedereen een andere game. Deze keer is de game niet eindeloos. Hoewel… met bijna 26 miljard mogelijkheden voor holes moet je wel heel lang spelen om Golf on Mars helemaal uit te spelen. Het zou meer dan 24.000 jaar duren, er vanuit gaande dat je voor elke hole 30 seconden de tijd hebt.

Watchshot

Watchshot is een app die we eerder deze week besproken hebben op iCulture. Je kunt hiermee Apple Watch-screenshots voorzien van een mooi frame, inclusief horlogekast en bandje. Momenteel zitten er al meer dan 30 combinaties van horlogekast en bandje in, maar dat aantal gaat nog verder toenemen. Dit is ideaal als je vaak screenshots van je Apple Watch maakt. Het oogt op deze manier net iets professioneler. Lees ook ons artikel over Watchshot.

Bekijk ook Met de Watchshot-app maak je mooiere Apple Watch-screenshots Een screenshot zegt soms meer dan duizend woorden en je maakt het extra mooi door er een frame omheen te zetten. Bij de Apple Watch zat je dan vaak vast aan dezelfde standaard zwarte bandjes. De nieuwe Watchshot-app brengt daar verandering in.

WatchGit

Met de WatchGit-app bekijk je GitHub op je Apple Watch. Het gaat niet om het aanbieden van ontwikkeltools op de Apple Watch, maar om het beheren van je content, zonder dat je je iPhone nodig hebt. Volgens ontwikkelaar Damian Mehers kan het handig zijn op momenten dat je een idee hebt, maar je iPhone niet in de buurt is. In de douche, wellicht? Of misschien tijdens het hardlopen?

Zodra dat briljante idee opduikt kun je Siri gebruiken om een issue aan te maken. Je kunt ook issues toewijzen, liken en beoordelen vanaf je Apple Watch. De app werkt standalone en is dus ook te gebruiken in combinatie met Siri. Je vraagt dan gewoon: “Hé Siri, maak een notitie in WatchGit”. Je hebt minimaal iOS 13.2 nodig en een Apple Watch met watchOS 6.1 of nieuwer.

Fontcase

Fontcase is een open source-app waarmee je speciale lettertypes op de iPhone en iPad gemakkelijk kunt gebruiken. Sinds iOS 13 is het mogelijk om veel meer lettertypes op de iPhone en iPad te gebruiken. Toch is het nog vrij ingewikkeld. Er is een Adobe-app waarmee het kan, maar daarvoor heb je een betaald Adobe Creative Cloud-abonnement nodig en bovendien spelen er zaken rondom privacy en beveiliging. Gebruik je de app Font Diner, dan zul je zien dat de opties daarvan beperkt zijn en dat je voor veel opties zult moeten betalen.

Fontcase is een uitstekend alternatief en is bovendien open source. De code staat op GitHub zodat je kunt controleren dat het met de beveiliging ook goed zit.

Je zet de lettertypes die je wilt gebruiken in iCloud Drive of op Dropbox en importeert ze vervolgens in Fontcase. Vervolgens moet je nog wel het configuratieprofielen downloaden en installeren. Je kunt de lettertypes daarna probleemloos gebruiken in allerlei apps.

TabScroll

TabScroll is een multitasking-browser voor iPhone en iPad, gemaakt door ontwikkelaar Cherno Drammeh. De app is gratis en doet denken aan de Mac-app Stack. Je kunt hiermee makkelijker meerdere tabs gebruiken, wat handig kan zijn als je een onderwerp nader wilt onderzoeken.

Je kent het misschien wel, dat je meerdere tabs nodig hebt en daarbij steeds ertussen moet wisselen. Er is eigenlijk te weinig plek op het scherm. Je verliest het overzicht en zoekt naar iets beters. Op dat moment komt TabScroll van pas. De app is gratis en laat je 10 tabs tegelijk openen, waarvan er 3 gelijktijdig zichtbaar zijn. Wil je nog meer tips openen en zien, dan kun je upgraden naar de betaalde Pro-versie.

Pit Wall F1

Er zijn al heel wat Formule 1-apps voor op de iPhone, maar de Nederlander Rob Mulder durft het toch aan om nog een app uit te brengen. De Pit Wall F1-app bundelt het belangrijkste Nederlandse F1-nieuws in één app. Je kunt zelf je bronnen samenstellen, nieuwsberichten bewaren of zoeken in het archief. Staat jouw favoriete website er niet tussen, dan kun je het melden bij de maker en wordt het misschien toegevoegd.