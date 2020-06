De leukste apps van week 24-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Weathergraph Weer-apps zijn één van de populairste categorieën op de Apple Watch . Toch heeft een ontwikkelaar nog een nieuwe app gemaakt die het net even wat anders doet. Weathergraph biedt weersvoorspellingen per uur en toont dit in allerlei grafieken. Je kan zelfs complete grafieken in complicaties op je Apple Watch zetten. Hij laat de temperatuur zien, de hoeveelheid regen, wind, wolken en toont het dag- en nachtritme van de dag. De app is gratis te gebruiken, maar heeft wel een optioneel in-app abonnement voor meer professionele data van Dark Sky. Ook zijn er dan allerlei extra thema’s beschikbaar. De data wordt elk uur bijgewerkt en is ook offline beschikbaar, dus je hebt altijd de meest actuele weersinformatie tot je beschikking.

SkinVision

De SkinVision-app bestaat al een tijdje, maar de dienst wordt nu tot en met juli kosteloos aangeboden. De app scant met kunstmatige intelligentie de huid en kan huidkanker herkennen. In deze tijden waarin minder mensen naar de huisarts durven, kan de app daardoor extra van pas komen. Met de camera van je iPhone scant de app op verdachte plekjes en geeft meteen resultaat. De app is gemaakt door wiskundigen en dermatologen en belooft een 95% nauwkeurigheid. De resultaten kun je vanuit de app ook doorsturen naar je huisarts.

Pastel

Bij foto- en videobewerking en ontwikkeling van software, kunnen kleuren een belangrijke rol vervullen. De nieuwe app Pastel, van ontwikkelaar Steven Troughton-Smith, helpt je daarbij. Met de app kan je je eigen favoriete kleurenpaletten opslaan en gebruiken voor in je projecten. De app ondersteunt op de iPad Drag & Drop, zodat je kleuren kan verslepen naar andere apps die dit ondersteunen. Je kunt op deze manier de achtergrondkleur van je Keynote presentatie opfleuren. Er zijn allerlei soorten kleurenkiezers, zoals regelaars of een kleurenwiel.

MovieMusic

Altijd al filmregisseur willen worden? De app MovieMusic laat je Hollywood-achtige muziek toevoegen aan je eigen video’s. De app bevat meer dan 2000 muziekstukken die je vrij bent om te gebruiken onder je eigen filmpjes. Je importeert de muziek bijvoorbeeld in iMovie of LumaFusion en het bewerken kan beginnen. Elk nummer heeft bovendien meerdere versies, dus er zit vast iets bij dat jouw smaak kan versterken.

TabScroll

Als je iemand bent die altijd heel veel tabbladen open heeft in de browser, dan kan TabScroll van pas komen. De app laat je meerdere tabbladen tegelijk bekijken op je iPhone of iPad. Je kunt dankzij de app bijvoorbeeld drie tabbladen naast elkaar zetten en tegelijkertijd bekijken. Je kan alle tabbladen ordenen, verslepen en het formaat aanpassen, zodat je ze naar eigen smaak kan indelen. Dea pp is gratis voor iPhone, iPad én Mac. Met het optionele pro-abonnement of via een eenmalige aankoop, ontgrendel je alle functies.

Beat the Microbead

Deze app van een Nederlandse ontwikkelaar is gemaakt voor de Plastic Soep Foundation, een organisatie die zich inzet voor minder gebruik van plastic. Met de app scan je verzorgingsproducten om snel te weten of er microplastics in zitten. De app bestaat al langer, maar is volledig vernieuwd. Het design is op de schop gegaan en de herkenning werkt nu beter dankzij machine learning. De app laat je ook kennismaken met merken die geen gebruikmaken van microplastics.

Ietwat Gevat

Ken jij het spelletje Card Against Humanity? Ietwat Gevat is de Nederlandse versie daarvan. Dit spelletje speel je met je vrienden en je hoeft niet bij elkaar te zitten. Iedereen krijgt een zin te zien, waarop je het meest grappige antwoord moet geven. Eén iemand is het jurylid, die telkens het meest grappige gegeven antwoord aanwijst. Het spelletje is helemaal gratis en volledig Nederlandstalig.