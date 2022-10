De leukste apps van oktober 2022 in App Gemist

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of tien apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Maand: Up Ahead We komen wel vaker aftel-apps tegen, maar Up Ahead pakt het net wat origineler aan. Je kunt met Up Ahead aftellen tot een bepaalde dag, zoals je verjaardag of de vertrekdatum van de vakantie. Hij is erg kleurrijk en speels en dat geldt ook voor de widgets. Als je meerdere data hebt toegevoegd, zie je een duidelijke tijdlijn en weet je direct wat er als eerste komt. Er zijn ook filters, zodat je bijvoorbeeld alleen verjaardagen bekijkt. Andere interessante functies zijn meerdaagse evenementen. Als je dit toevoegt, zie je ook of er andere herinneringen zijn tijdens een evenement. Zo vergeet je tijdens de vakantie niet iemand te feliciteren met een verjaardag. Alles wordt gesynchroniseerd met iCloud. Heb je iOS 16 al op je iPhone staan, dan kun je ook widgets op je toegangsscherm zetten. Ook widgets op je beginscherm zijn beschikbaar.

Fauna Weather

Veel Weer-apps zijn vrij vergelijkbaar qua opzet, maar Fauna Weather verrast ons. Deze app draait echt om design en laat mooie tekeningen zien. De tekening is afhankelijk van de weersomstandigheden. Zo zie je bij hitte bijvoorbeeld een jachtluipaard en bij vrieskou een ijsbeer. Fauna Weather ondersteunt handige functies, zoals meerdere locaties opslaan, 10-daags vooruitzicht, luchtkwaliteit, dag- en nachtmodus, mooie animaties en widgets. Er is een abonnement beschikbaar om alle functies te ontgrendelen.

Quick Launch

Over Quick Launch kunnen we snel (of quick) zijn. Heb je iOS 16 op je iPhone geïnstalleerd, dan kun je deze app gebruiken om tot wel 4 snelkoppelingen naar apps toe te voegen aan je toegangsscherm. Naast apps kunnen het overigens ook websites zijn. Je geeft ze een leuk symbool en klaar is Kees. De symbolen kun je kiezen uit een grote verzameling, maar het is ook mogelijk om zelf een foto te uploaden. Quick Launch is gratis en bevat geen advertenties.

Superlayer

Zou je graag widgets op je Mac willen die áltijd zichtbaar zijn, dus ook als je gewoon heen en weer klikt tussen al je apps? Daarvoor kun je Superlayer gebruiken. Je kunt allerlei widgets maken die altijd zichtbaar blijven. Vanuit de app bepaal je ook waar ze staan op je scherm. Heb je de linker onderhoek bijvoorbeeld nooit echt nodig, zet daar dan bijvoorbeeld je agenda of een klok neer. Je kunt ook andere widgets zoals je huidige muziek bekijken.

NowPlaying

Een inmiddels bekende app bij iCulture is NowPlaying. Deze Nederlandse app, ontwikkeld door Hidde van der Ploeg (@hiddevdploeg) heeft onlangs een grote update gekregen. De app is een alternatief voor Shazam, maar beter! Zo zijn er nu artiestpagina’s met allerlei details over een specifieke artiest. Als je Apple Music gebruikt, kun je nu liedjes toevoegen aan een zelfgemaakte afspeellijst. Je kunt zelfs een liedje van Apple Music naar NowPlaying slepen en er meer informatie over bekijken. Andere nieuwe functies zijn een nieuwe Always On stand en ondersteuning voor Stage Manager.

Vivid Browser

Misschien ken je Vivid nog, een app speciaal voor de MacBooks met een Super Retina XDR-scherm of het losstaande Pro Display XDR. Deze schermen kunnen bijzonder fel worden, maar alleen onder bepaalde omstandigheden die de Mac zelf bepaalt. Vivid zorgt ervoor dat je altijd de absolute maximale helderheid kunt gebruiken en dat kan soms erg nuttig zijn, bijvoorbeeld tijdens het nabewerken van foto’s.

Vivid Browser gebruikt dit idee, maar brengt het naar de iPhone in een browser. Als je een iPhone hebt met een HDR-scherm, dan maakt Vivid Browser je scherm veel feller. Dit kost meer batterij, maar het kan soms prettig zijn. De app is mede ontwikkeld door Jordi Bruin (@jordibruin).

Teenit

Teenit moet ervoor zorgen dat tieners meer grip krijgen op hun uitgaves en inkomsten. Dergelijke apps bestonden al, maar deze is echt gemaakt voor en met tieners. Je kunt uitgaves per maand vergelijken en de ontwikkelaar wil in een komende update ook doelen toevoegen om het eenvoudiger te maken. Je kunt al beloningen krijgen. Er zitten ook quizzes in om je kennis over financiën te testen.

RitMeister

Onlangs verscheen een interessante update van RitMeister. Deze app voor ritregistratie kan met slimme technologie ontdekken of je een zakelijke rit of een privérit maakt. Ook werkt ‘ie samen met apps als Apple Kaarten en Flitsmeister om ritten te registreren. Sinds de nieuwste update kun je een widget toevoegen voor je toegangsscherm. Hierin kun je snel zien hoeveel uren je hebt geregistreerd. Handig als je veel onderweg bent!

radioNED+

Ook radio-app radioNED+ heeft een update uitgebracht met widgets, maar helaas niet voor je toegangsscherm. Je kunt nu wel widgets plaatsen op je beginscherm met daarop je favoriete en recent beluisterde zenders. Zo luister je nog sneller naar de radio en hoef je niet meer te zoeken in de app zelf.

Ableton Note

Onder muziekproducers is Ableton een bekende naam. Deze professionele software voor de computer laat wereldberoemde artiesten al jaren hun muziek produceren en nu is er ook een mobiele app van. Je begint met een beat, voegt daarna een melodie toe en je kunt zelfs geluid opnemen met de microfoon. Later is er van alles aan te passen door aan de knoppen te draaien. Er zitten tientallen kits in om muziek mee te maken.

Sparky

Ten slotte behandelen we nog een handige app om uitgaves mee te beheren, maar deze is niet op tieners gericht. Sparky heeft een prima design en toont duidelijk wat er binnenkomt en wat je uitgeeft. Deze app is bedoeld voor abonnementen en vaste lasten. Je kunt geen koppeling maken met de bank, maar voor deze uitgaves is dat gelukkig niet zo’n probleem. Er is ook een widget om alles gauw in de gaten te houden.