De leukste apps van week 38-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

Replacicon

Replacicon is een handige Mac-app voor iedereen die graag uniformiteit wil zien bij alle app-icoontjes. Kijk eens rond in je Apps-map en je ziet allerlei apps met afwijkende formaten. Kan leuk zijn, maar misschien wil je wel dat alles dezelfde afmetingen heeft. Dat is op de iPhone ook het geval. Als je Replacicon opstart, begint de app meteen met het zoeken naar alternatieve icoontjes die je vervolgens kunt instellen. Geef ‘m een paar minuten de tijd om alles te vinden en je kunt los!

Niet alle icoontjes zijn even mooi en/of logisch, maar voor veel apps zit er echt wel wat bij. Zeker bekende apps hebben veel alternatieve symbolen. Deze worden overigens gewoon van het internet gehaald, dus je zou het ook met de hand kunnen doen. Dat duurt alleen een stuk langer voor al je apps!

Je kunt Replacicon kopen voor €4,99 op de website van de ontwikkelaar.

Stock Analyzer

De Stock Analyzer-app, ontwikkeld door de Nederlandse Antoine van der Lee (@twannl), moet je helpen met het volgen van de beurs. Is een aandeel overgewaardeerd of ondergewaardeerd? Deze app biedt inzicht! Zo betaal je niet te veel en word je beter in beleggen. Verder kun je de rapporten van bedrijven inzien in duidelijke grafieken. Als je het áltijd in de gaten wil kunnen houden, zijn er ook widgets voor je toegangsscherm en beginscherm. De app ziet er fraai uit en maakt ingewikkelde cijfers een stuk begrijpelijker.

Volo

Sinds gisteren is de gloednieuwe Apple Watch Ultra verkrijgbaar. Deze nieuwe smartwatch is bedoeld voor sporters en avonturiers. De Nederlandse ontwikkelaar Hidde van der Ploeg (@hiddevdploeg) heeft zijn Volo-app daarom meteen aangepast. Deze app is bedoeld voor kitesurfers en kan allerlei handige informatie tonen en je statistieken bijhouden. In versie 1.3 is de app in staat om via de nieuwe actieknop snel een sessie te starten. Eenmaal bezig kun je de knop gebruiken om te wisselen tussen verschillende weergaves, zoals je sprongen en snelheid.

StukTV

De mannen van StukTV hebben nu ook een eigen app. Hierin bekijk je de nieuwste afleveringen als eerste en kun je ook exclusieve content zien. Ook het nieuws rondom StukTV staat in de app. Natuurlijk biedt de app ook de mogelijkheid om te stemmen voor nieuwe afleveringen, want jij bepaalt wat Stuk doet.