Duolingo Math

Duolingo is de populairste app om talen te leren. Met wekelijkse toernooien en uitdagingen die je samen met een vriend moet uitvoeren probeert de app het leuk te houden. Ondertussen doe je de spraak- en luisteroefeningen en vertaal je zinnetjes, zodat je op je vakantieadres uit de voeten kunt. Binnenkort komt daar een nieuw onderwerp bij: wiskunde. Bij Duolingo Math gaat het om een nieuwe app, die binnenkort beschikbaar komt. Ook de uil is weer aanwezig om je te motiveren (of te irriteren).



De app is bedoeld voor kinderen, maar kan natuurlijk ook gebruikt worden door volwassenen die hun rekenvaardigheid weer wat willen opkrikken. Toch kan er wel eens een probleem ontstaan, omdat verschillende generaties leerlingen op een verschillende manier hebben leren staartdelingen maken en vergelijkingen oplossen. En dan heeft Duolingo ook nog het probleem dat er wereldwijd tussen de verschillende landen andere rekenmethoden kunnen bestaan. Bij de eenvoudige optelsommen die The Verge laat zien, lijkt dat allemaal nog wel mee te vallen: die moet iedereen wel kunnen oplossen.

Je krijgt te maken met breuken, delen, oppervlakte en hoeken berekenen. Ook klokkijken en rekenen met tijd komt aan bod, iets wat per land ook heel verschillend is. De wiskundeopdrachten zien er grotendeels uit zoals de taallessen en zijn in twee minuten af te ronden. Elke oefening is anders. De app is gemaakt door Sammi Siegel, een senior software engineer die er het afgelopen jaar vrijwel alleen aan heeft gewerkt. Zij probeerde dezelfde mechanismen in te bouwen die ook in de taalapp zorgen dat je blijft doorleren. Volgens Siegel is rekenen een essentieel deel van ons leven, of je nu een fooi moet berekenen of de hoeveelheden in een recept moet omrekenen naar meerdere personen. Tegelijk weet Siegel ook dat veel mensen zich niet helemaal comfortabel voelen als het om wiskunde gaat. Door het op een speelse manier aan te pakken hoopt zij dat mensen zin krijgen om ermee bezig te gaan.

Hieronder kun je een video met een aankondiging van de Duolingo Math-app zien:

Duolingo Math voor iPhone en iPad is nu in beta beschikbaar. Je kunt je hier inschrijven voor de wachtlijst. De officiële introductie volgt later dit jaar. Kun je niet wachten? We hebben al een lijst met ‘leuke’ apps voor wiskundesommen.