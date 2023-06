De leukste apps van mei 2023 in App Gemist

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of tien apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen. Daarbij is er ook extra aandacht voor Nederlandse en Belgische apps.



Eerder deze maand besproken op iCulture:

iCulture App van de Maand: Mimestream Mimestream is een nieuwe app voor Gmail, gemaakt door voormalig Apple Mail-engineer Neil Jhaveri, die meer dan zeven jaar bij Cupertino werkte. Hij is nu beschikbaar voor macOS , na drie jaar in beta te zijn getest. Voor Gmail-gebruikers op de Mac is het een van de beste apps die je kunt gebruiken, dankzij de enorme hoeveelheid functies. De app is op vele punten beter dan Apple’s eigen Mail-app, bijvoorbeeld op het gebied van zoeken. Mimestream gebruikt de Gmail API in plaats van het verouderde IMPA-protocol, waardoor de snelle zoekfunctie van Google onder handbereik is. Ook zijn daardoor functies mogelijk die normaal gesproken alleen beschikbaar zijn via de webversie van Gmail of de speciale Gmail-app voor iPhone Enkele opvallende functies van Mimestream zijn de geavanceerde triage (bepalen wat je wel en niet weggooit), het organiseren van meerdere accounts met Unified Inbox of afzonderlijke profielen, moeiteloos schrijven aan de hand van sjablonen en geavanceerde sneltoetsen. Nu de app eindelijk officieel beschikbaar komt voor iedereen voegt Mimestream ook nieuwe functies toe, zoals server-side Gmail-filters, werktijden, focusfilters en meer. Je kunt de app 14 dagen gebruiken en daarna betaal je $4,99 per maand of $49,99 per jaar. Als introductie is dit tijdelijk verlaagd naar $29,99 per jaar. Dit is een app die je (misschien wel) dagelijks gaat gebruiken. Downloaden kan hier.



ETA op CarPlay

ETA is nu beschikbaar in CarPlay. De app geeft reistijden en informatie over verkeersomstandigheden. Dit gaat een stuk verder dan de ingebouwde navigatiefuncties van Apple Kaarten. Je ziet je favoriete locaties in CarPlay en hoeveel tijd het kost om er te komen. Vervolgens kun je er naartoe navigeren. De betaalde app heeft daarnaast nog in-app aankopen voor het synchroniseren van je agenda-afspraken en thema’s.

Artifact

Artifact is een app die titels van nieuwsartikels herschrijft, zodat ze minder clickbait bevatten. Dat levert saaie titels op, waar je wellicht nooit op zou klikken. Maar klik toch maar: misschien is het artikel best interessant. De app is gemaakt door de voormalige Instagram-oprichters Kevin Systrom en Mike Krieger. De app herschrijft de titels met behulp van OpenAI’s GPT-4 taalmodel.

Als voldoende mensen een titel als clickbait markeren, toont Artifact de herschreven titel aan alle gebruikers. Er komen overigens ook echte mensen aan te pas: medewerkers van Artifact bekijken de lijst met meest herschreven titels en kunnen dan een aangepaste titel naar alle Artifact-gebruikers sturen. Dit proces zou in de toekomst ook kunnen worden geautomatiseerd.

SongCapsule Quiz

SongCapsule Quiz is een leuke nieuwe iPhone-game die gebruik maakt van je Apple Music-afspeellijsten. Eerder had Apple zelf ook een muziekquiz op de iPods met klikwiel, waarbij je de naam van het nummer moest raden. SongCapsule Quiz doet ongeveer hetzelfde, maar dan met een moderne insteek. Hij kijkt naar nummers in je Apple Music-bibliotheek. Om te voorkomen dat je te maken krijgt met nummers die je totaal niet kent kun je een van je eigen afspeellijsten kiezen. Daarnaast heeft de app ook een paar afspeellijsten met populaire nummers. Je kunt maximaal 1.000 punten per ronde verdienen en hoe sneller je raadt, hoe meer punten je krijgt. Elk van de vier levels moet apart unlocked worden.

Soro

Met de Soro-app kun je je Sonos-speaker gebruiken als intercom. Een intercom-functie is al op de HomePods aanwezig, om snel even een boodschap om te roepen in het hele huis, zonder dat je hoeft te schreeuwen. Op de Sonos-speakers is dit nu ook mogelijk dankzij de betaalde Soro-app. Deze app bevat nog meer handige functies voor je Sonos-speakers, zoals alarm en sleeptimer instellen, equalizer-instellingen aanpassen en meer. Prijzig is ‘ie wel, maar ja… dat geldt ook voor de Sonos-speakers. Heb je nog geen speaker van dit merk, dan kun je hier de beste Sonos-deals bekijken.

Aiko

Op de Mac waren er al apps die transcripties kunnen maken van gesproken teksten, dankzij het Whisper-model. Nu is er ook een app voor de iPhone, die gebruik maakt van Whisper. Handig tijdens vergaderingen en als je je gedachten wilt laten opschrijven. De app ondersteunt maar liefst 100 talen! De geproduceerde tekst kun je op allerlei manieren exporteren en op die manier delen met andere gespreksdeelnemers. Vergeet niet om bij het maken van een opname eerst om toestemming te vragen.

Compress Videos

Compress Videos is een handige app waarmee je video’s kunt comprimeren om ze gemakkelijk via e-mail of berichten te kunnen verzenden. Het heeft ook andere functies, zoals video knippen, samenvoegen, collage maken, snelheid aanpassen, filters toepassen en meer. De app biedt drie voorinstellingen voor videokwaliteit en geeft aan hoeveel ruimte er bespaard kan worden. Je kunt ook handmatig fijnafstemmingen doen. De voltooide video’s worden opgeslagen in de fotobibliotheek en kunnen aanzienlijk kleiner worden gedeeld. De app is gratis en bevat geen advertenties. Eerdere in-app aankopen zijn verwijderd, zodat alle functies nu beschikbaar zijn zonder extra kosten. Kortom, Compress Videos is een handige tool die je kan helpen bij verschillende videobewerkingstaken.

Frame Grabber

Deze app haalt foto’s en stilstaande beelden uit video’s. De app is volledig gratis en is na een stilstand van twee jaar weer afgestoft door ontwikeelaar Arthur Hammer. Het doel van de app is gemakkelijk uit te leggen: Frame Grabber haalt stilstaande beelden uit video’s, zodat je het mooiste moment kunt kiezen. De kwaliteit kan daarbij wel iets minder zijn dan wanneer je een normale foto had gemaakt, maar beter iets dan niets. Frame Grabber is ook geschikt voor Live Photos die per ongeluk zijn gemaakt. Na het opstarten van de app toont Frame Grabber de Live Photos en video’s uit je bestaande collectie. Vervolgens kies je in welk formaat je de afbeelding wilt opslaan: JPEG, PNG of HEIF. Je kunt ook de compressiekwaliteit en het al dan niet meenemen van metadata instellen. De app wordt gefinancierd door donaties van tevreden gebruikers.

Portal

Portal is al een populaire iPhone- en iPad-app om je te helpen omgaan met hedendaagse afleidingen. Nu is er ook een Mac-app. Portal toont video’s van natuurscènes gecombineerd met echte geluiden in Spatial Audio, waardoor je kunt focussen, ontspannen of zelfs slapen.

De Mac-versie van Portal biedt meer dan 80 scènes en Spatial Audio-geluiden die hetzelfde werken als de iOS-app, maar alles is uiteraard in een groter formaat. Het werkt ook iets anders: in plaats van je te beperken tot een app, toont Portal op de Mac live wallpapers. Portal werkt ook samen met Philips Hue- en Nanoleaf-verlichting en de Shortcuts-app.

Portal is gratis te downloaden in de App Store, maar om toegang te krijgen tot alle scènes is een in-app aankoop vereist. Huidige abonnees van Portal kunnen de Mac-versie zonder extra kosten gebruiken.

Star Duster

De Apple Watch staat natuurlijk helemaal niet bekend als een gamingplatform, maar Star Duster dat de smartwatch wel degelijk voor wat vermaak kan zorgen. Star Duster heeft een retro-uitstraling die geïnspireerd lijkt te zijn op de LCD-games uit de vroege jaren tachtig, zoals die van Tomy, Grandstand en Nintendo’s Game&Watch-serie.

In het spel bestuur je een ruimteschip en moet je ruimteafval verzamelen terwijl je obstakels en blokkerende muren vermijdt. Het spel begint rustig, maar al snel nemen de snelheid en het aantal objecten toe, wat zorgt voor een komische en chaotische gameplay. Met eenvoudige bediening en verslavende gameplay biedt Star Duster een leuke afleiding voor zowel oudere als jongere spelers.

McClockface

McClockface, een app waarmee je aanpasbare klokwidgets kunt maken, is nu beschikbaar voor de Mac. De app is oorspronkelijk ontworpen voor de iPhone. Met meer dan twintig verschillende wijzerplaten en veel opties om aan te passen is McClockface leuk om eens te proberen. Hij werkt ook vanuit de menubalk. De app is geïnspireerd op de retro klokken, waarbij de cijfers omflappen en bevat verschillende varianten, waaronder een paar die doen denken aan Apple-design door de jaren heen. De app is verkrijgbaar voor een paar euro en kan na aanschaf op alle ondersteunde apparaten worden gebruikt: iPhone, iPad en Mac.