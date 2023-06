Dit zijn de leukste Nederlandse apps van mei 2023

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



Afgelopen maand besproken op iCulture:

Heb je zelf een leuke of interessante app ontwikkeld? Stuur ons dan een mailtje via redactie@iculture.nl of hou ons op de hoogte via het contactformulier!

iCulture App van de Maand: Leessimpel Niet iedereen kan even goed omgaan met ambtelijke en omslachtige taal. De app Leessimpel gaat deze mensen helpen. Je maakt een foto van de ingewikkelde brief en ontvangt een samenvatting die wél te begrijpen is. De app is ontstaan tijdens een hackaton met financiële steun van het SIDN-fonds. Als voorbeeld laat Tycho, een van de teamleden, zien hoe je tekst op een pizzadoos simpeler kunt maken. De app blijkt ook van pas te komen bij het ontcijferen van buitenlandse wijnflessen, uitlegborden en krantenartikelen in een vreemde taal. Daar is ‘ie niet voor bedoeld, maar het kan wel. In eerste instantie gaat het om moeilijke brieven die je bijvoorbeeld van een bank of de overheid krijgt. Of gebruik het om onleesbare privacyvoorwaarden te kunnen ontcijferen!

Skylight

Eerder al uitgebreid besproken op iCulture.nl, maar de moeite waard om nog een keer onder de aandacht te brengen. Met de Skylight-app mis je nooit meer de mooiste zonsondergangen voor je foto’s. De app, van de makers van Halice, is dus geen gewone camera-app maar geeft info over mooie zonsondergangen en golden hours. Je zietwanneer dit precies is en hoe mooi de zonsondergang is. Daarvoor gebruikt de app allerlei weersvoorspellingen en data. De weergave van de app past zich aan de weersomstandigheden aan, zodat je meteen ziet wat het effect is van de zonnestralen. Zelfs de kleurstelling en de icoontjes passen zich aan. Lees ook ons artikel over Skylight.

Bekijk ook Met de Skylight-app mis je nooit meer de mooiste zonsondergangen voor je foto's Skylight is een nieuwe app van de makers van camera-app Halide die informatie geeft over mooie zonsondergangen en de zogenaamde Golden Hour.

Tramways

Tramways is een puzzelgame waar je zoveel mogelijk reizigers in Amsterdam de juiste tram of metro moet laten halen. Er zitten twintig levels in, geïnspireerd op bekende kruispunten. Zo ontdek je de stad en kom je meer te weten over de geschiedenis van deze iconische locaties, zoals het Leidseplein, Centraal Station, Museumplein en Muiderpoort. Iedere passagier die je naar de juiste halte wijst levert je punten op, maar het kost je punten als je iemand de verkeerde kant op stuurt. Alles draait om tevreden passagiers en het halen van een zo hoog mogelijke score. Zodra je een level hebt gehaald speel je een halte vrij op de Amsterdamse strippenkaart en kom je spelenderwijs meer te weten te komen over de stad. Ook leuk voor toeristen, want de app is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans.

Brabant+

Voor wie maar geen genoeg kan krijgen van Brabant is er nu de Brabant+ app. Deze app van Omroep Brabant brengt je de “mooiste series en documentaires van Brabantse bodem”. Zit je in de auto of kun je om een andere reden niet kijken, dan kun je toch geen moment zonder Brabant zijn: in dat geval luister je naar de audio-content in de app.

Street Art Fluisteraar

De gemeente Leuven (België) start een pilot met de ‘Street Art Fluisteraar’ app. Kunstenaar Intvis maakt met poëzie een aantal muurschilderingen in de binnenstad toegankelijker voor mensen met een visuele beperking. Als je langs een kunstwerk loopt, speelt de poëzie automatisch af. Je krijgt bijkomende achtergrond en gevoel mee, inclusief meer informatie over de kunstwerken.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Red Alert

Het Trimbos-instituut heeft een app ontwikkeld, waarmee je meteen op de hoogte bent als er een verkeerde pil in omloop is. De app is zowel op iPhone als op Android beschikbaar en geeft waarschuwingen op het moment dat er stoffen in drugs worden gevonden die een acuut gevaar vormen voor de volksgezondheid. Het kan daarbij gaan om vervuilde XTC-pillen of pillen met een extreem hoge dosering MDMA. Als gebruiker krijg je meteen een melding. De app legt uit hoe je de risico’s van drugs kunt beperken en bevat een lijst met extra riskante pillen.

HIIT Timer

De Nederlander Simon Jansen heeft deze HIIT Timer-app voor de iPhone gemaakt. De app biedt aanpasbare timers voor verschillende intervaltrainingens zoals HIIT, Tabata, WOD, Crossfit en dergelijke. Er zit ook een historische workout-tracking in om nieuwe doelen te stellen en te bereiken. De app staat al een tijdje in de App Store, maar we werden er nu pas over geïnformeerd. De app is gratis met in-app aanknopen. Welke extra functies je doorvoor krijgt, vermeldt de App Store-omschrijving niet. Heb je een Apple Watch, dan heb je geen apps van derden meer nodig en kun je sinds watchOS 9 ook helemaal gratis persoonlijke workouts maken.

Bekijk ook Aangepaste workout op de Apple Watch: zelf een intervaltraining maken in watchOS 9 Je kunt op de Apple Watch een aangepaste workout maken, waarbij je zelf bepaalt hoeveel minuten inspanning je wilt afwisselen met herstel. In deze tip leggen we uit hoe het werkt in watchOS 9

Fastned

De snelladers van Fastned zijn nu ook makkelijk te vinden met de nieuwe CarPlay-app. Fastned, een grote aanbieder van snelladers voor elektrische auto’s, heeft nu ook een CarPlay-versie. Daarmee kan je rechtstreeks vanaf je autoscherm naar een snellader in de buurt navigeren, maar je krijgt ook andere nuttige info te zien. Meer informatie lees je in ons artikel over de Fastned CarPlay-app.

Bekijk ook Snelladers van Fastned nu ook makkelijk te vinden met nieuwe CarPlay-app Fastned, een grote aanbieder van snelladers voor elektrische auto's, heeft nu ook een CarPlay-versie, zo ontdekte iCulture. Daarmee kan je rechtstreeks vanaf je autoscherm naar een snellader in de buurt navigeren, maar je krijgt ook andere nuttige info te zien.

Lees verder voor ons hoofdoverzicht Beste Nederlandse apps voor iPhone en iPad!