Photoshop AI-functies

De meest bekende afbeelding van de afgelopen weken was de Paus in een donsjas. Dergelijke niet-echte afbeeldingen kun je nu ook maken met Adobe Photoshop, dankzij de functie Generative Fill. Het is een van de eerste Adobe Creative Cloud-apps waarin Adobe’s Firefly-technologie is toegevoegd, een generator van AI-plaatjes. Sinds maart 2023 was Firefly alleen als beta in een webbrowser te gebruiken en nu is het als beta in Photoshop. Later dit jaar zal de functie officieel worden uitgebracht.



In onderstaand voorbeeld is een zoutvlakte te zien, waaraan een klassieke auto, een spiegelende waterplas en een wolk zijn toegevoegd. Aan de wolk is meteen te zien dat de afbeelding nep is: die heeft namelijk ook de onrealistische vorm van een auto. Wellicht wil Adobe daarmee meteen duidelijk maken de afbeelding niet echt is.

De functie Generative Fill werkt in aparte lagen in een afbeelding van Photoshop. Zo kun je een afbeelding groter maken door de randen naar buiten te slepen. Generative Fill zal dan proberen om het nieuwe gebied te voorzien van een logische vulling. Dit werkt hetzelfde als de al bestaande functie Content-Aware Fill in Photoshop, maar je hebt nu meer mogelijkheden om te bepalen wát er precies wordt toegevoegd. Je kunt een omschrijving intikken van de gewenste vulling. Daarbij kan ook rekening worden gehouden met de lichtbronnen en schaduwen die in de originele afbeelding te zien zijn. Dergelijke functies waren al langer mogelijk in gespecialiseerde AI-apps, maar Adobe voegt het nu toe aan een app die onder mainstream gebruikers populair is.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Adobe heeft ook gedacht aan attibution en copyright

Een ander verschil met gespecialiseerde apps is dat Adobe de copyright goed heeft geregeld. Het systeem is alleen getraind met Adobe Stock-afbeeldingen, gelicenseerde content en vrij te gebruiken content. Alles wat je met Generative Fill maakt is daardoor vrij te gebruiken, zonder dat je een copyright-claim aan je broek krijgt. Bij allerlei andere apps heb je minder zekerheid over de gebruikte trainingsdata. Met zogenaamde Content Credentials kun je aangeven of de afbeelding met AI was gemaakt of bewerkt. Zo weet een kijker dat het geen afbeelding van de werkelijkheid is.

Je kunt Generative Fill proberen door de betaversie van de Photoshop desktop-app te installeren. In de tweede helft van 2023 zal het standaard in Photoshop zitten. Adobe is al langer bezig met AI-functies, waaronder Sensei om objecten te selecteren. Wat Firefly betreft zit het al in Adobe Illustrator om vectorgebaseerde afbeeldingen opnieuw in te kleuren en het komt ook in Adobe Express.

Wie meer wil weten kan terecht op deze pagina of in de livestream die op 23 mei 2023 om 17:00 uur CET begint.