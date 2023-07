De leukste apps van juni 2023 in App Gemist

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of tien apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen. Daarbij is er ook extra aandacht voor Nederlandse en Belgische apps.



🇳🇱 Nederlandse apps van de maand maart

9292 versie 2.20

Eerder deze maand besproken op iCulture:

De 9292-app heeft deze maand een grote update gekregen met twee nieuwe functies. Ten eerste zijn er de widgets, waarmee je je favoriete bestemmingen op je beginscherm kunt zetten. De andere vernieuwing is dat je nu live voertuigposities van trein, bus, tram en metro kunt zien. Je weet dus waar het voertuig zich bevindt. De functie is gekoppeld aan de live vertrektijden in de app en vanuit reisadvies kun je er komen door op de halte te klikken.

Soshelp

De Soshelp-app is bedoeld voor directe hulp bij calamiteiten en is gemaakt door Bedrijfshelden B.V. Dit bedrijf zet zich in voor veiligheid op de werkvloer. De app geeft medewerkers direct hulp van plaatselijke BHV’ers, die in geval van nood snel ter plaatse kunnen zijn. Medewerkers kunnen hulp krijgen via een videoverbinding, waardoor de BHV’er op afstand kan zien wat er aan de hand is en zo gerichte hulp kan bieden. De Soshelp-app vervangt de (dure) portofoons door een smartphone-app, die iedereen kan gebruiken.

Frank van den Wildenberg is de bedenker van de Soshelp-app. Hij werkt als veiligheidscoördinator bij Enexis vroeg hij zijn collega’s steevast hetzelfde: “Wat doe jij als…” In 2019 besloot Frank daarom een oplossing te ontwikkelen, die zo simpel moest zijn als een reddingsboei. Want wanneer iemand te water raakt hoef je alleen maar de reddingsboei toe te werpen om direct hulp te bieden. Zonder kennis van zaken, zonder ingewikkelde procedures. Bedrijven kunnen zich voor deze dienst aanmelden en een demo aanvragen, maar wat het kost is helaas nergens te vinden.

Meer apps van de maand juni

iCulture App van de Maand: LiveMinder LiveMinder is een gratis iPhone -app die herinneringen omzet naar Live Activiteiten in het Dynamic Island . De app is dan ook alleen interessant voor mensen met een iPhone 14 Pro (Max) . Je koppelt de app met de Herinneringen-app van Apple zelf en kiest vervolgens welke herinneringen je als Live Activiteiten wilt zien. Ook kun je LiveMinder toegang geven tot je notities. Op het toegangsscherm krijg je de individuele lijstitems te zien. De app kan ook bestaande lijsten ordenen, de AI-functies van ChatGPT gebruiken en meldingen aanpassen. We hebben deze app gekozen als App van de Maand vanwege de veelzijdigheid en het feit dat je zelf in de hand hebt welke activiteiten er in je Dynamic Island verschijnen.

MeterStats

Met MeterStats kun je overzicht houden van je energie-, gas- en waterverbruik. Zo krijg je inzicht in je maandelijkse kosten en zie je manieren om te besparen. De app geeft je ook de mogelijkheid om speciale gebeurtenissen vast te leggen, zodat je kunt kijken wat de impact daarvan is op je energieverbruik. Denk bijvoorbeeld aan een feestje, waarbij er veel apparaten zijn gebruikt. Of een plotselinge koude periode, waarin je veel moest stoken.

Deze app is gemaakt door een zelfstandige ontwikkelaar, die na een ontslagronde bij Sketch op eigen benen kwam te staan en de afgelopen maanden hard heeft gewerkt om deze app te realiseren.

Astroversary

Astroversary is een app waarmee je verjaardagen van familie en vrienden in de gaten houdt en meteen bijhoudt welke cadeaus je zou willen kopen. Je kunt hiermee je contacten importeren, onderweg geschenkideeën verzamelen en meldingen krijgen als er een verjaardag aankomt. Je betaalt eenmalig 3 euro voor deze verzorgd uitgevoerde app, via de in-app aankopen.

Portal

Portal is een rustgevende, ruimtelijke audio-app voor iPhone, iPad en Mac. Het is bedoeld om de concentratie te bevorderen en onderscheidt zich van soortgelijke apps met een breed scala aan rustgevende, natuurlijke soundscapes. Ook werkt de app samen met de slimme verlichting van Philips Hue.

De app biedt drie modi: Focus, Sleep en Escape, elk met bijpassende functies en geluiden. De Focus-modus heeft recentelijk een upgrade gekregen en werkt ook op de Mac. De binaurale 3D-audio en koppeling met slimme verlichting zijn een pluspunt, maar ben je hiervoor bereid om €8 euro per maand, €40 per jaar of €300 voor levenslang gebruik te betalen?

Pigeon

Pigeon is een Apple Watch-app voor Telegram, met stickers en spraakberichten. De app is alleen op de Apple Watch te gebruiken en is ideaal om onderweg zicht te houden op je Telegram-chats. Pigeon bestaat al wat langer, maar heeft nu een update gekregen met nog meer functies. De app gebruikt de officiële Telegram-interface en biedt dezelfde mate van beveiliging. In plaats van platte tekst krijg je de tekstopmaak te zien, zoals het bedoeld is. Ook kun je foto’s, video’s, GIFs en andere multimedia zien. Door in te zoomen kun je een foto van dichtbij bekijken. Verder zijn er previews van weblinks, kun je folders gebruiken en zijn chatlijsten verdeeld over pagina’s. In deze eerste grote update 1.1 zijn stickers en spraakberichten toegevoegd. En er zijn complicaties in twee formaten, om de app snel te kunnen starten vanaf je wijzerplaat. Daarnaast kun je stemmen op een poll.

Pigeon is gratis te downloaden en te gebruiken, maar voor een aantal functies heb je een abonnement nodig.

Day Progress

Hoeveel tijd is er vandaag nog? Day Progress is een Mac-app, die ontwikkeld is door Sindre Sorhus. Het laat je zien hoeveel tijd er nog over is in je (werk)dag. Sommige mensen zullen dit als nuttig ervaren, terwijl het voor anderen extra stress oplevert om de minuten te zien wegtikken. De app is actief in de macOS-menubalk en is dus altijd zichtbaar. Bij het eerste gebruik stel je de start- en eindtijd van je (werk)dag in, waarna een icoon in de menubalk de voortgang van je dag toont. Je kunt het aanpassen met verschillende pictogrammen en weergaven. Day Progress is gratis beschikbaar in de Mac App Store, zonder extra aankopen.

Airshow 2.0

Airshow 2.0 is een gratis podcast-app voor iPhone-gebruikers die af en toe naar geselecteerde podcast-afleveringen willen luisteren. De app wordt gemaakt door Feedbin, een aanbieder van RSS-diensten, en is vooral gericht op beginners die een gebruiksvriendelijke interface zoeken. De Pro-versie is beschikbaar tegen een eenmalige betaling en biedt synchronisatie van podcast-abonnementen over verschillende apparaten. Nieuwe functies in versie 2.0 omvatten een afspeellijstfunctie, een slaaptimer, de mogelijkheid om de afspeelsnelheid aan te passen en een mini-speler die beschikbaar is in alle weergaven van de app.