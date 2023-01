Parkmobile is onlangs overgenomen door de EasyPark Group en nu is ook de Parkmobile-app overgegaan. Maar EasyPark heeft ook een eigen app, waar meer mogelijkheden in zitten. Wat verandert er voor jou als Parkmobile-gebruiker en welke app moet je nou hebben?

Van alle parkeerapps op de iPhone is Parkmobile één van de bekendere namen. Parkmobile heeft een grote dekking in Nederland en delen van België, maar in de rest van de EU kun je de app niet gebruiken. Een alternatief voor in Nederland en de rest van de EU is EasyPark, dat in totaal in twintig landen werkt. Afgelopen najaar werd Parkmobile overgenomen door EasyPark, maar dat had toen nog geen gevolgen voor gebruikers. Maar met de nieuwste update van de Parkmobile-app is de overname zichtbaar geworden: de app heeft een andere naam en aangepast design gekregen, in de stijl van EasyPark. Maar wat verandert er nog meer?



Parkmobile wordt EasyPark

Na het downloaden van de nieuwste versie van de Parkmobile-app, zul je zien dat de app voortaan ‘EasyPark voorheen Parkmobile’. Het appicoontje ziet er nog hetzelfde uit, al kan je die na het downloaden van de update via de app zelf handmatig aanpassen naar EasyPark. In de app zijn verder alle groene kleuren van Parkmobile aangepast naar de roze en paarse kleuren van EasyPark. Op dit moment verandert er verder niks: je huidige lidmaatschap blijft behouden (indien je die hebt) en als je transactiekosten per parkeeractie betaalt, blijft dit ook gelijk. Je kunt dus ook op dit moment je huidige account blijven gebruiken, maar op den duur gaat het merk Parkmobile verdwijnen.

Twee EasyPark-apps

Doordat de Parkmobile-app overgegaan is naar EasyPark, zijn er op dit moment twee EasyPark-apps: die app die voorheen Parkmobile was en de oorspronkelijke EasyPark-app. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat hier op termijn mee gaat gebeuren. Voor beide apps heb je nu nog een apart account nodig: je kunt niet met je EasyPark-account inloggen in de voormalige Parkmobile-app en andersom.

Maar welke app moet je nu gebruiken? Qua dekking lijken de apps weinig van elkaar te verschillen, behalve dat de oorspronkelijke EasyPark-app ook in Europese landen werkt. Het voordeel van de EasyPark-app is ook dat er een CarPlay-versie aanwezig is. Daarmee kun je via het scherm in je auto een parkeeractie starten. Het is één van de weinige parkeerapps waar een CarPlay-variant van is. Bij de EasyPark-app moet je wel meteen voor elke parkeeractie een eindtijd aangeven. Deze kun je op ieder moment eerder stoppen of verlengen. Bij de voormalige Parkmobile-app druk je op de startknop als je gaat parkeren en op de stopknop als je weg rijdt. Je kunt in principe voorlopig beide apps naast elkaar gebruiken of de app blijven gebruiken die je altijd al had. Overstappen is op dit moment niet nodig.