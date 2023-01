Tweetbot heeft een opvolger! Maar je zult wel moeten wisselen naar een ander sociaal netwerk, want Ivory van Tapbots is bedoeld voor Mastodon.

Ivory voor Mastodon

Er zijn de afgelopen weken heel wat Mastodon-apps uitgebracht, maar naar eentje werd bijzonder fanatiek uitgekeken: Ivory. Deze app is gemaakt door Tapbots, die we al jarenlang kennen van Tweetbot. Sinds Twitter geen apps van derden meer toestaat, heeft Tapbots alle aandacht gestopt in het ontwikkelen van een nieuwe app, die het overstappers zo makkelijk mogelijk moet maken. Wij hebben de app de afgelopen weken getest als beta en eerlijk gezegd: hij is best goed, maar wellicht vind je bij de al bestaande Mastodon-apps iets wat beter bij je past. Smaken verschillen uiteraard, maar persoonlijk vinden we de app Metatext ook wel prettig.



Bij Tapbots weet je: dat wordt betalen. Je kunt Ivory gratis downloaden, maar wil je er gebruik van maken dan zul je voor €1,99 per maand voor moeten betalen. Je bent goedkoper uit als je meteen een jaarabonnement neemt van €17,99. Wil je de makers extra steunen, dan kun je ook Ivory Premier van €29,99 per jaar afsluiten, maar daarmee krijg je alleen een goed gevoel en geen extra functies.

Het idee achter de app is dat je een soortgelijke ervaring hebt als met Tweetbot, zodat de overstap zo makkelijk mogelijk wordt. Er is veel aandacht besteed aan het design en aan de vele details en instellingen. Toch is de app die momenteel in de App Store staat nog niet helemaal af. Je zou het kunnen beschouwen als een publieke beta, waar iedereen aan mee kan doen. Gaandeweg zullen er steeds meer functies bij komen.

Uiteraard vind je iCulture ook op Mastodon, zelfs al sinds 2017! Volg ons via @iCulture@mastodon.social

Tapbots heeft een lijst van functies die nog naar Ivory komen in toekomstige updates. Daarnaast staat er ook een Ivory-app voor Mac op de planning. De roadmap ziet er als volgt uit:

Edit profile including displaying metadata

Edit Posts

Create content warning posts

Read alt/description text for media

Improved hashtags (search, following)

Support for custom instance emoji

Improved notifications tab (options and better filtering)

Improved tab (navigation) bar

Suppress duplicate boosted posts