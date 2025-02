App Gemist januari 2025: Glint, Univershuffle en meer

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of tien apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze maand besproken op iCulture:

iCulture (Nederlandse) App van de Maand: Glint Het vastleggen van belangrijke momenten is iets wat we al jaren doen. Waar we vroeger fotoalbums gebruikten, hebben de ontwikkelaars van Glint een app gecreëerd die het bijhouden van herinneringen een stuk eenvoudiger maakt. Met de strakke en gebruiksvriendelijke interface van Glint leg je zowel grote als kleine gebeurtenissen moeiteloos vast. De app helpt je niet alleen om je bijzondere momenten te registreren, maar biedt ook slimme suggesties zodat je geen enkele belangrijke herinnering mist. Zo kun je later op een laagdrempelige manier terugkijken op alles wat je hebt meegemaakt.