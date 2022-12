Amac opent op zaterdag 17 december een bijzondere winkel in het centrum van Breda. Het wordt de eerste Apple Premium Partner in Nederland en de vierde in Europa met deze status.

Het gaat hier dus niet om een officiële Apple Store, maar om een extra luxe uitvoering en het hoogste niveau wat je als Apple Premium Reseller kan behalen qua afwerking. De winkel zal worden geopend aan de Ginnekenstraat 46 en heeft een oppervlak van bijna 200 vierkante meter. Daarmee is het ruim twee keer zo groot als het eerdere pand aan de Eindstraat in Breda. Het interieur is voorgeschreven door Apple en compleet nieuw. Soortgelijke tafels en kastelementen zagen we eerder al bij sommige shop-in-shops opduiken, waaronder bij MediaMarkt in Duitsland en Coolblue in Rotterdam.



Foto’s zijn er nog niet van de nieuwe vestiging, maar er valt veel af te leiden uit eerdere foto’s van de vier andere Europese winkels die Amac voor gingen. Zo opende de Tsjechische keten iStyle afgelopen oktober precies zo’n Apple Premium Partner-winkel, ook in het nieuwe design:

Ook is er een filmpje waarin de Tsjechen enthousiast een lint doorknippen en er flink wat volk is uitgelopen om de opening bij te wonen. Of dit zaterdag de 17e in Breda ook het geval is, zullen we moeten afwachten. In Tsjechië zijn geen officiële Apple Stores, terwijl je vanuit Breda wel in ongeveer een uur bij de Apple Stores in Den Haag en Brussel kunt zijn. Amac verwacht in ieder geval veel klanten uit de regio en uit België te trekken.

Wat is een Apple Premium Partner?

Apple heeft de eigen winkels de afgelopen jaren voorzien van een nieuw interieur. Bij Apple Amsterdam gebeurde dat in 2019, op basis van een interieurplan dat al in 2015 werd ingevoerd bij Apple Brussel. Andere Apple Stores kregen een lichte make-over: zo werd in Den Haag alleen ruimte gemaakt voor een nieuwe videowall.

Nu zijn ook Apple Premium Resellers (APR’s) aan de beurt: ze krijgen nieuwe witte tafels en wandkasten in een wat modernere stijl. Een eerder prestigeproject van Amac (Utrecht The Wall) laat zien hoe de indeling er nogmaal gesproken uit ziet, met ronde zuiltjes:

Deze zuiltjes zijn nu vervangen door rankere tafels, zoals op de foto hieronder te zien is. Eerder werden al Apple Premium Partner-winkels geopend in Zürich, Praag, Kuala Lumpur en Granada en nu is dus Breda aan de beurt. Het gaat hier dus om de vierde winkel in Europa en de vijfde wereldwijd. Amac opende in 2009 de eerste Apple Premium Reseller-winkel in Eindhoven.

Behalve nieuwe meubels is er ook nagedacht over een nieuw winkelconcept. Net als in de Apple Stores is er geen toonbank met kassa meer. Ook staan de accessoires voor iPhone, iPad, MacBook en Apple Watch direct naast de producttafels, zodat de medewerkers per specialisme hun eigen plek hebben in de winkel. Er is ook een servicetafel voor reparaties en er is extra aandacht voor zakelijke gebruikers en trainingen. En er is nog een overeenkomst met Apple Stores: de winkel krijgt een hoge glazen pui.

Wil je weten hoe de winkel van binnen oogt? Dan zul je over twee weken zelf naar Breda moeten gaan, want op dit moment wil Amac alleen de met stickers beplakte buitenkant laten zien.

We zijn benieuwd: zijn de Brabanders blij met dit nieuwe winkelconcept, of hadden jullie liever een ‘echte’ Apple Store gezien?