Apple-producten koop je voor langere tijd, dus je wilt zeker weten dat het juiste kiest. En vaak wil je het ook nog even bekijken, vasthouden en proberen. Dat kan! In de compleet nieuwe Apple Shop van Coolblue in Rotterdam Alexandrium, de eerste in zijn soort ter wereld, staat alles overzichtelijk bij elkaar op een oppervlak van maar liefst 75 vierkante meter. Hier krijg je de Apple-producten op een wel heel bijzondere manier te zien: niet per product bij elkaar, maar op een manier die duidelijk maakt hoe ze met elkaar samenwerken. Kom je er niet helemaal uit? Er zijn Coolblue-specialisten aanwezig om advies te geven.

Je kent misschien wel de bestaande Apple shop-in-shops in winkels, waar je de Apple-producten zelf kunt proberen. Maar wat je in de Apple Shop in Coolblue Rotterdam Alexandrium te zien krijgt ligt wel op een hoger niveau. Het gaat hier om een totaal nieuwe Apple Shop en daarmee heeft Coolblue de primeur. Je vindt er veel meer Apple-producten dan je gewend bent, van iPhone tot Apple Watch en van iPad tot iMac. Zo kun je goed zien hoe alles met elkaar samenwerkt in het ecosysteem. Want er is geen andere fabrikant waarbij alles zo goed op elkaar is afgestemd. De nadruk in deze Apple Shop ligt veel meer op ervaring en belevenis.

Coolblue had voorheen witte tafels met de verschillende producten, maar in de nieuwe Apple Shop komt dit allemaal samen. Tegen de achterwand is een mooi groot scherm aanwezig, met de strakke uitstraling die je van Apple gewend bent. De meubels zijn multifunctioneel, ook wel “flex bars” genoemd. Links in de Shop vind je deze zogenoemde flex bar, waarbij je met meerdere devices kunt ervaren hoe het ecosysteem samenwerkt. Rechts is de flex bar gericht op service en advies. Daar hangt ook een demo-display, waar de Apple Solutions Consultant samen met Apple Champions jou als klant helpt bij het maken van de juiste keuze. Apple Champions zijn Coolblue-medewerkers die speciaal zijn getraind om alles over Apple-producten te vertellen en je advies te geven. De Coolblue-specialisten geven advies over het Apple-ecosysteem en hoe de producten met elkaar samenwerken. Ze zijn daar speciaal voor getraind, dus ze kunnen jou daar alles over vertellen.

Naast de shop op de begane grond vind je op de eerste verdieping ook nog een extra displayruimte rondom mobiliteit. Je kunt er de nieuwste producten kopen en mocht je toch wat krap bij kas zitten: je kunt er ook terecht om je huidige iPhone, iPad of MacBook in te ruilen, zodat je nieuwe Apple-device een stuk goedkoper wordt.

Kom kijken als je in de buurt bent! Grote kans dat je met iets nieuws de deur uit loopt.