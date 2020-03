Foto's van de iPhone kun je in allerlei formaten laten afdrukken: vierkant, panorama, Instagram of normaal formaat. Hoe kies je het juiste afdrukformaat? En waar moet je op letten als je normale, vierkante en panoramafoto's wilt laten afdrukken?

Foto’s afdrukken in het juiste formaat

Foto’s afdrukken doen we tegenwoordig niet zo vaak meer. Toch kan het leuk zijn om regelmatig een paar prints van foto’s te maken om in te lijsten, aan familie te geven of in een album te plakken. Wel moet je bij het afdrukken van foto’s rekening houden met afwijkende formaten. Niet alleen voor rechthoekige foto’s in normaal formaat, maar ook voor vierkante foto’s en panoramafoto’s. In een andere tip vertellen we hoe je foto’s afdrukken van je iPhone het beste kunt aanpakken, bijvoorbeeld met een mobiele fotoprinter.

De meest recente iPhones hebben een 12 megapixel camera, die standaard foto’s maakt in een resolutie van 4032 x 3024 pixels. Dit is een beeldverhouding van 4:3 en het geldt voor alle toestellen vanaf de iPhone 6s. Ook de iPhone SE maakt foto’s op dit formaat.

Dit is het standaardformaat. In de Camera-app op de iPhone kun je kiezen uit de beeldverhoudingen:

1:1 (vierkant)

4:3 (standaard)

16:9 (langgerekt)

panorama (variabel)

Bij een Panorama-foto bepaal je zelf hoe breed de foto wordt door je camera langer te bewegen.

Bij oudere toestellen ligt de resolutie iets lager, maar is nog steeds goed bruikbaar voor digitale afdrukken. Zo maak je met een iPhone 6 (Plus) foto’s met een resolutie van 2048 x 1536 pixels, dus ook een beeldverhouding 4:3.

Afdrukdiensten voor foto’s zijn echter het formaat 10×15 cm gewend en dat is een beeldverhouding van 3:2. Hoe kun je toch goed foto’s laten afdrukken via HEMA, Kruidvat en allerlei andere fotodiensten?

Mobiel fotoformaat bij afdrukdiensten

Gelukkig houden de meeste afdrukdiensten tegenwoordig wel rekening met foto’s die met smartphones zijn gemaakt. Bij de HEMA kun je bijvoorbeeld het Instax-formaat bestellen van 6x9cm of het Polaroid-formaat van 9×10 cm. Ook kun je extra brede foto’s laten printen in een formaat 15×10,2cm of vierkante foto’s van 10,2×10,2cm. Het kan gebeuren dat je wat moet bijsnijden, waarbij je een gedeelte van de foto verliest. Daarom is het handig om het kader van foto’s net iets groter te maken dan wat je nodig hebt. Je kunt ook kiezen voor de optie foto’s buiten kader, dat vanaf de iPhone 11-serie mogelijk is.

Bij het samenstellen van een digitaal fotoalbum heb je vaak de mogelijkheid om foto’s bij te snijden, zodat ze mooi in het frame passen. Eventuele verschillen in beeldformaat vallen dan niet meer op. Wat je ook kunt overwegen is om de foto’s in een fotocollage te verwerken, zodat het formaat niet zoveel meer uitmaakt. Dit is ook ideaal als de foto’s een wat lagere resolutie hebben, of als je veel foto’s hebt die vrijwel identiek zijn.

Zelf foto’s afdrukken

Je kunt de foto’s natuurlijk ook zelf thuis afdrukken op een fotoprinter. Er zijn hiervoor verschillende opties, zoals afdrukken met AirPrint op een printer die dat ondersteunt. Wat we ook steeds vaker zien is mensen die een mobiele fotoprinter kopen, speciaal voor het afdrukken van foto’s.

Vierkante foto’s afdrukken

Door Instagram zijn vierkante fotoformaten erg populair geworden. Sinds iOS 7 kun je vierkante foto’s maken met de Camera-app op de iPhone, maar je kunt ze natuurlijk ook achteraf nog bijsnijden met de bewerkingstools in de Foto’s-app.

Wil je meteen al een vierkante foto maken, dan stel je dat in bij het maken van de foto: bij de sluiterknop zie je een rijtje opties, waaronder Vierkant. Zie je deze opties niet, dan moet je bovenin het scherm even de opties openklappen.

Je kunt deze vierkante foto’s gewoon laten afdrukken bij de bekende fotoafdrukdiensten zoals HEMA, Kruidvat en Albert Heijn.

Panoramafoto’s van iPhone afdrukken

Nog een andere optie is het maken van panoramafoto’s op de iPhone. Ook dit stel je in via de Camera-interface: blader naar de optie Panorama en maak de foto. Bij het maken van een panoramafoto moet je je camera zijwaarts bewegen, zodat het complete onderwerp op een extra lange foto wordt vastgelegd.

Het maken van afdrukken van panoramafoto’s is een grotere uitdaging. Juist bij panorama wil je elk detail goed kunnen zien en zelfs als je op 20cm of 30cm breed laat afdrukken krijg je een foto die erg smal is. Het eindresultaat is daardoor vrij klein. Laat een panoramafoto daarom minstens afdrukken op A3-formaat, waarbij je later zelf de randen wegsnijdt. Of maak gebruik van een fotocentrale die de panoramafoto op rol kan afdrukken. Om een indruk te krijgen hoe de foto eruit komt te zien kun je thuis de foto in meerdere delen afdrukken op A4-formaat en aan elkaar plakken. Dat geeft een goede indruk hoe groot de uiteindelijke foto moet zijn om genoeg detail te zien.

Bij het afdrukken van een panoramafoto kun je ook eens kijken of je het volledige panorama wilt hebben of een smaller formaat. Gangbare formaten zijn 60x20cm, 90x30cm of 120x30cm. Een afdruk kost nog geen €5 per stuk. Er zijn speciale afdrukdiensten voor panoramafoto’s, waar je de foto’s in verschillende formaten en op verschillend materiaal kunt laten afdrukken, zoals mat posterpapier of fotovinyl. Dat laatste materiaal geeft geen glans, zodat je de foto goed kunt uitlichten met spotjes.

Meer tips over foto’s afdrukken

