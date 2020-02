Vrienden hebben je iPhone of iPad voor de grap ingesteld in een vreemde taal, bijvoorbeeld Russisch, Hebreeuws, Chinees of Japans. Hoe stel je Nederlands weer in? In deze tip gaan we je helpen.

Vreemde taal op je iPhone

Stel dat je door vrienden of collega’s in de maling bent genomen: ze hebben je iPhone ingesteld op Japans, Hebreeuws, Arabisch of een andere onleesbare taal. Hoe krijg je weer gewoon Nederlands, Engels of een andere herkenbare taal terug als je iPhone in een vreemde taal staat? Met de stappen uit dit artikel!



Stap 1: Ga naar de Instellingen-app

De eerste stap is eenvoudig: ga naar het startscherm van je iPhone en open de Instellingen-app. Deze is gemakkelijk te herkennen aan het grijze icoon met tandrad, ook wanneer er een andere taal is ingesteld.

Stap 2: Ga naar Algemeen

Open nu de instellingen voor Algemeen. Ook deze zijn te herkennen aan een grijs icoon met tandrad.

Stap 3: Open de instellingen voor Taal en regio

Je vindt de optie Taal en regio in de lijst Algemeen. Het is de op één na onderste optie in het vierde blok van de instellingen.

Stap 4: Tik op iPhone-taal

De optie voor iPhone-taal vind je bovenaan het scherm. Tik dus nog niet op Nederlands, want deze optie reageert niet.

Stap 5: Kies Nederlands

In het lijstje met talen zie je al vrij snel de herkenbare woorden Nederlands en English staan. Maak je keuze en tik rechtsboven op Wijzig.

Stap 6: Bevestig je keuze

Apple wil zeker weten dat je de taalinstellingen naar Nederlands wil instellen. Tik hiervoor op de eerste optie die in de pop-up verschijnt. De iPhone zal nu enkele seconden op zwart gaan en daarna weer herstarten.

Eventueel kun je eerder ingestelde vreemde toetsenborden verwijderen, via het voorgaande scherm. Maar dit is nu een stuk eenvoudiger geworden, omdat alle menuteksten gewoon Nederlands zijn. Het wisselen van een iPhone toetsenbord kan op een aantal manieren. In onze aparte tip lees je hoe je een extra taal instelt, zodat je zonder problemen in het Engels of een andere vreemde taal op je iPhone kan typen.