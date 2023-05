Welke virusscanners op de Mac zijn goed? De antiviruspakketten in deze lijst zijn het meest effectief tegen malware, virussen en meer. Daarbij is ook rekening gehouden met de systeembelasting.

Virusscanners: dit zijn de beste

Een virusscanner biedt extra bescherming op je Mac tegen virussen, trojans en andere malware. Zoek je als Mac-gebruiker een antiviruspakket, dan heb je keuze uit een stuk of vijftien aanbieders. Welke is de beste? Dat lees je in dit artikel. Aan het einde bespreken we ook of je dergelijke antivirus eigenlijk wel nodig hebt op een Mac.

Virusscanners voor de Mac

Standaard bevat macOS al tools om je tegen malware te beschermen. Tools zoals XProtect en GateKeeper beschermen je tegen de grootste dreigingen. Maar voor Apple is antivirussoftware geen kerntaak en ze besteden waarschijnlijk minder tijd aan het onderzoeken en up-to-date houden van alle tools dan gespecialiseerde bedrijven. Wil je nóg meer zekerheid dan macOS je standaard biedt, dan zou je een antiviruspakket tegen malware kunnen installeren. Het is een persoonlijke afweging of je dit nodig vindt.

De grootste dreiging voor Mac-gebruikers heeft te maken met roekeloos gedrag en het downloaden van programma’s buiten de App Store om. Vandaar dat je jezelf al behoorlijk kunt beschermen door alleen software uit de Mac App Store te downloaden. Daarnaast kan malware meeliften op bestaande software van vertrouwde ontwikkelaars en bijvoorbeeld browserinstellingen aanpassen.

De beste antivirus voor macOS

We baseren ons in onderstaand overzicht op een uitgebreide test van het Duitse lab AV-Test. Zij hebben in december 2022 hun nieuwste test gepubliceerd, waarin 7 macOS virusscanners voor thuisgebruik zijn vergeleken. Omdat in deze test vooral wordt gekeken naar traditionele aanbieders van antivirus-software, hebben we nog twee andere aanbevelingen.

De volgende pakketten voor thuisgebruik leverden de beste herkenning van macOS malware op:

Avast Security (deze raden wij af)

AVG Antivirus

Avira Security

Bitdefender Antivirus voor Mac

F-Secure Safe

Symantec Norton 360

Trend Micro Antivirus

De beoordeling vond plaats op basis van een puntensysteem, met een maximum van 6. Omdat op drie punten werd beoordeeld (bescherming, performance en bruikbaarheid) konden er maximaal 18 punten gehaald worden. Alle genoemde aanbieders haalden deze score, behalve F-Secure, die iets minder scoorde op bescherming (4,5) en performance (5,5).

Avast staat weliswaar bovenaan het lijstje, maar is wat ons betreft geen warme aanbeveling. In 2020 was in het nieuws dat Avast op grote schaal de browsegeschiedenis van gebruikers doorverkoopt aan derden. Dat wil je natuurlijk niet.

Ook goed: Malwarebytes en CleanMyMac X

De pakketten hierboven zijn afkomstig van klassieke aanbieders van antivirus. Zij richten hun aandacht vooral op Windows, terwijl de Mac-software vaak een bijproduct is. We hebben twee alternatieven die een goede reputatie hebben opgebouwd. Malwarebytes wordt in de Apple Stores gebruikt voor het opsporen van malware en CleanMyMac X is een veelzijdige tool van Readdle, een bekende ontwikkelaar van software voor iPhone, iPad en Mac.

Malwarebytes is 14 dagen gratis te proberen en zorgt voor een snelle detectie en verwijdering van malware. Je bent realtime beschermd en kunt ook scans inplannen.

CleanMyMac X is een tool waarmee je je macOS-installatie kan onderhouden. Deze tool kan behalve malware verwijderen ook onnodige bestanden opruimen, zoals verouderde cachebestanden, oude downloads, logbestanden en meer. Het zitten in totaal 49 tools in die ervoor zorgen dat je Mac weer sneller wordt. Heb je een abonnement op SetApp, dan is CleanMyMac gratis inbegrepen. Zo niet, dan kun je het ook los kopen.

Virusscanners zijn aanvullend

Goed om te weten: de geteste pakketten schakelen de standaard beveiligingsfuncties van macOS niet uit, maar versterken het of vullen het aan. Als een bepaalde virusdefinitie niet in de database van Apple aanwezig is, kan deze wel in de database van een antivirusmaker staan, waardoor je dubbel bent beschermd.

De meeste aanbieders hebben een gratis product, waarmee je basisbescherming krijgt. Tegen betaling kun je upgraden naar het volledige pakket, met bijvoorbeeld bescherming tegen ransomeware, een VPN en veilig internetten op WiFi. Dit kost meestal een paar tientjes per jaar.

Aandachtspuntje bij het installeren van onderstaande antivirussoftware is wel, dat het vaak wat moeite kost om het weer te verwijderen. Vaak is een uninstaller beschikbaar, maar moet je na afloop nog wel met speciale tools achterhalen of er nog wat restjes van bestanden zijn achtergebleven. Je kunt je dan ook het beste je aandacht richten op één of twee oplossingen, in plaats van het installeren van heel veel tools.

Heb ik malware op de Mac?

De volgende tekenen wijzen erop dat je Mac is besmet met een virus of malware:

De Mac werkt opeens minder goed of loopt vaak vast.

Er zijn nieuwe apps geïnstalleerd zonder jouw toestemming.

Het lukt niet om bepaalde mappen en bestanden te openen.

De Mac herstart onverwacht.

Er worden zomaar apps gestart, zonder dat je ergens op geklikt hebt.

De browser installeert automatisch verdachte updates.

Bezochte webpagina’s worden bedekt door pop-ups met advertenties.

De homepage van je webbrowser is zomaar gewijzigd.

Wat te doen bij een virus?

Als je een melding krijgt dat een app of bestand mogelijk besmet is, gooi dit dan in de prullenbak en maak de prullenbak leeg. Krijg je een melding van Gatekeeper of een van de antivirus-oplossingen die we hieronder bespreken, dan krijg je instructies wat je kunt doen.

Als je weet welke app op je Mac schadelijk is, kun je meteen actie ondernemen door de app te stoppen:

Sluit de app geforceerd af via  > Forceer stop. Lukt dat niet, dan open je de Activiteitenweergave op de Mac. Zoek in de lijst met processen naar de schadelijke app, selecteer de app en druk op het kruisje. Ga naar Apps en verplaats de app naar de prullenmand. Gooi de prullenbak leeg.

Heb je een Mac virusscanner nodig?

We hebben het eerder aan de orde gesteld: heb je nou eigenlijk antivirus nodig op de Mac? Dat ligt helemaal aan je eigen gedrag. Er wordt vaak gezegd dat de Mac ongevoelig is voor malware, maar dat kan ook een schijnzekerheid opleveren. Er is veel minder malware voor macOS dan voor Windows, dat betekent niet dat je overal maar gewoon op kunt klikken. Het gevaar bij malware ligt vaak bij nonchalant gedrag of nieuwsgierigheid: je krijgt een e-mailtje dat je gouden bergen belooft of ziet op internet een tool die je Mac écht véél sneller gaat maken. Ben je iemand die snel in dit soort scams trapt (of heb je huisgenoten die dat doen), dan is wat extra bescherming wel op z’n plaats.

Virusscanners nodig voor iPhone en iPad?

Een heel ander onderwerp, dat we in dit artikel niet diepgaand zullen bespreken zijn virusscanners voor de iPhone en iPad. Er zijn de afgelopen jaren met enige regelmaat antivirus-apps voor iOS verschenen, maar geen enkele heeft het langere tijd volgehouden of voegde echt iets toe. Dat komt omdat er weinig malware voor iOS is en omdat hackers zich meestal richten op mensen met een jailbreak. Zij zijn een eenvoudiger doelwit, omdat ze de standaardbescherming in iOS hebben weten te omzeilen en een hacker dan alleen nog maar hoeft toe te slaan.

Verder is het zo dat virusscanners voor iPhone en iPad eigenlijk niet goed mogelijk zijn. Deze besturingssystemen zijn zodanig dichtgetimmerd dat het scannen naar malware niet goed mogelijk is. Een antivirus-oplossing moet ook kunnen ingrijpen als je in een andere app een pagina opent of op een link klikt. En dat lukt niet, want de ene iOS-app weet niet wat je in een andere iOS-app aan het doen bent. Dergelijke oplossingen bieden dan ook vaak schijnzekerheid of vragen je om data ook met hen te delen. Maar hoe meer partijen toegang hebben tot jouw data, hoe groter de kans is dat je privacy in gevaar komt.

