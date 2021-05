Vanaf 1 juni 2021 is het zover: dan kun je niet meer onbeperkt foto’s opslaan bij Google Foto’s. Je moet nu alvast gaan nadenken wat je gaat doen en eventueel het automatisch backuppen van foto’s stoppen, om te voorkomen dat je opslag straks ongemerkt vol loopt.

Dit gaat er veranderen bij Google Foto’s

De belangrijkste wijziging is dat foto’s in ‘Hoge kwaliteit’ geen onbeperkte opslag meer krijgen. Google Foto’s biedt twee manieren om foto’s op te slaan:

Originele kwaliteit: de volledige resolutie, dit was altijd al beperkt.

Hoge kwaliteit: hierbij wordt compressie toegepast – tot 1 juni 2021 is dit onbeperkt, daarna niet meer.

Vanaf de genoemde datum zullen foto’s in ‘Hoge kwaliteit’ ook meetellen met je totale opslagruimte. Bij een standaard Google-account is dit 15GB. Je kunt meer opslag kopen via Google One, of je kunt via school of werk meer opslag tot je beschikking hebben.

Dit gebeurt er met bestaande foto’s

Alles wat vóór 1 juni 2021 in Google Foto’s is opgeslagen, blijft gratis en blijft beschikbaar. Alle foto’s in ‘Hoge kwaliteit’ zullen dus nog steeds in je account blijven staan en je wordt niet plotseling overgezet naar een betaald account.

Alles wat je ná 1 juni 2021 gaat uploaden telt mee bij je totale opslag.

Dit moet je nu al doen

Heb je nog foto’s die je bij Google Foto’s wilt opslaan, dan is dit het moment om ze te uploaden. Ze worden dan in ‘Hoge kwaliteit’ opgeslagen.

De foto’s die je in ‘Originele kwaliteit’ bij Google hebt opgeslagen, telden altijd al mee bij je totale opslag, dus daarvoor verandert niets. Voor mensen met een Google Pixel 2 of Pixel 3 gelden er uitzonderingen, want zijn hebben de belofte gekregen dat ze ook in originele kwaliteit onbeperkt kunnen uploaden.

.

Pas je backup-instellingen voor Google Foto’s aan

Heb je ingesteld dat je automatisch alle foto’s naar Google Foto doorstuurt, dan kan het zin hebben om nu alvast erover na te denken wat je na 1 juni gaat doen.

Zo kun je checken hoe het met opslagruimte zit:

Open Google Foto’s op je iPhone. Tik op het accounticoon rechtsboven. Tik op Instellingen voor foto’s > Backup en synchronisatie. Je ziet nu hoeveel ruimte er nog vrij is. Ook kun je zien in welke grootte je opslaat (in dit geval ‘Hoge kwaliteit’.

Eventueel kun je meer opslag bijkopen als je gebruik wilt blijven maken van Google Foto’s. Je kunt afrekenen met je iTunes-account.

Ook kun je besluiten om voortaan geen backups van foto’s meer bij Google te maken, maar bij een andere opslagdienst, zoals iCloud Fotobibliotheek.

Kwaliteit van opgeslagen foto’s verlagen

Wil je nog snel even een backup maken van alle foto’s die op je iPhone staan, zonder dat je Google-opslag vol raakt, dan zou je de resolutie kunnen verlagen van ‘Originele kwaliteit’ naar ‘Hoge kwaliteit’.

Je kunt dit ook op de desktop doen, door in de browser naar photos.google.com/settings te bladeren. Google geeft aan hoeveel opslagruimte je kunt besparen door van originele naar hoge kwaliteit te gaan. Bovenaan het scherm zie je een waarschuwing van Google, waarin wordt uitgelegd wat er met Google Foto’s gaat gebeuren en hoe lang jij met je huidige opslagruimte kunt doen, gebaseerd op je huidige backup-gedrag. In ons geval was dat 4 jaar bij 17GB opslag.

Meer tips over Google Foto’s vind je hier: