Bij een Mac herstarten sluit je meteen alle openstaande programma’s. Maar het is niet de meest slimme manier als je alle apps tegelijk wilt sluiten. Wij hebben betere oplossingen, waarbij je gebruik maakt van toetscombinaties of Automator. De Automator-opdracht die we in dit artikel uitleggen is bovendien een leuke en gemakkelijke manier om kennis te maken met het automatiseren van taken op de Mac. Je hebt er geen programmeerkennis voor nodig. Toch een beetje angstig om het te proberen? Geen nood, we hebben ook een makkelijke oplossing met een toetscombinatie.

Snel alle Mac-apps sluiten met een toetscombinatie

In feite zijn er twee toetscombinaties waarmee je snel alle apps kunt sluiten:

Control-Command-Eject: alle apps sluiten en je Mac herstarten.

Control-Option-Command-Eject: alle apps sluiten en Mac uitzetten.

Heeft jouw toetsenbord geen Eject-knop, dan moet je de Power-knop (aan/uit) gebruiken.

Als je open documenten hebt waarvan de wijzigingen nog niet zijn opgeslagen, dan zul je de vraag krijgen of je ze alsnog wilt opslaan. Het nadeel van deze methode is dat je Mac altijd wordt uitgeschakeld of opnieuw opgestart. Daarom is de hierna volgende methode met Automator eigenlijk beter.

Snel alle Mac-apps sluiten met Automator

Met Automator kun je een simpel programmaatje maken die ervoor zorgt dat alle apps worden gesloten. Het is ook geschikt voor mensen die nog nooit eerder met Automator hebben gewerkt. Hieronder leggen we uit hoe het werkt.

Zo maak je een Automator-actie om apps te sluiten:

Start Automator vanuit de map Programma’s of vanuit Spotlight. Kies het type document, namelijk Programma. Klik op de blauwe knop Kies.

Kies uit de tweede kolom de gewenste actie, namelijk Stop alle programma’s. Dit gaat het snelst als je in de zoekbalk ‘stop’ invoert. Sleep de actie naar het workflow-venster rechts. Automator laadt de actie. Eventueel kun je apps toevoegen waarvoor je een uitzondering wilt maken. Deze apps zullen niet worden afgesloten.

Ga naar de menubar van de Mac en klik op Archief > Bewaar.

Geef de actie een naam, bijvoorbeeld Alles sluiten. Je mag ook een andere naam kiezen. Sla op in de Programma-map of op een andere handige plaats.

Test nu je zojuist gemaakte Automator-actie door op het icoontje ervan te klikken. De actie staat tussen je normale programma’s en is te herkennen aan het Automator-icoon. Eventueel kun je het icoontje in het Dock zetten.

Zoals je ziet is het niet moeilijk om deze Automator-actie uit te voeren. Zelfs als je geen ervaring met Automator of met programmeren hebt. Je kunt de actie gebruiken als je aan het einde van de dag klaar bent met werken en de Mac in sluimerstand wilt zetten. Het is dan een goede gewoonte om eventuele programma’s af te sluiten, zeker als je ze niet meer nodig hebt.

