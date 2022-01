The Smart Ones #14: Speculeren kun je leren!

In aflevering 14 blikken we vooruit op 2022. We draaien aan het rad en speculeren erop los, wat de techwereld in 2022 te wachten staat. Breekt de AR-bril definitief door, loopt iedereen rond met opvouwbare schermen?

De veertiende aflevering van The Smart Ones staat online. In de podcast van BNR, iCulture en Androidworld praten we elke week over ontwikkelingen in tech, met vaste rubrieken zoals het nieuws van de week, de review en een thema, waar we wat dieper op in gaan.

#14: Speculeren kun je leren! Een vooruitblik op 2022

2021 is zo goed als voorbij en een nieuw techjaar staat op het punt om los te barsten. Niemand weet hoe de toekomst eruit zal zien maar dat weerhoudt ons niet van een gezonde dosis speculatie: deze week in The Smart Ones het Grote 2022 Rad Van Speculatie! Wat brengt het nieuwe jaar voor Elon Musk en Mark Zuckerberg? Welke bedrijven vallen om, en op welke nieuwe moet je juist gaan letten?



The Smart Ones is de podcast van BNR, Androidworld en iCulture. Elke week nieuws, reviews en antwoord op de belangrijkste vragen op het gebied van smartphones, wearables en alle aanverwante techzaken. Met Connor Clerx ( @connorclerx , BNR), Gonny van der Zwaag ( @gonny , iCulture) en Dimitry Vleugel ( @dim , Androidworld).

