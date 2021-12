The Smart Ones #10: Lang leve Twitter, ons favoriete open riool

In aflevering 10 van The Smart Ones praten we over Twitter. Topman Jack Dorsey stapt op en de nieuwe man heeft als opdracht om meer geld te gaan verdienen met het platform. Gaat dat wel lukken?

De tiende aflevering van The Smart Ones staat online. In de podcast van BNR, iCulture en Androidworld praten we elke week over ontwikkelingen in tech, met vaste rubrieken zoals het nieuws van de week, de review en een thema, waar we wat dieper op in gaan.

#10: Lang leve Twitter, ons favoriete open riool

Aan alles komt een eind, zo ook aan de tweede periode van oprichter Jack Dorsey als topman van Twitter. Na 16 jaar tweeten maakt The Smart Ones de balans op: waarom blijven gebruikers tweeten, en hoeveel groei zit er nog in Twitter? De toon op het platform is in de loop der jaren in elk geval een stuk grimmiger geworden.



Hier kun je The Smart Ones beluisteren

The Smart Ones is de podcast van BNR, Androidworld en iCulture. Elke week nieuws, reviews en antwoord op de belangrijkste vragen op het gebied van smartphones, wearables en alle aanverwante techzaken. Met Connor Clerx ( @connorclerx , BNR), Gonny van der Zwaag ( @gonny , iCulture) en Dimitry Vleugel ( @dim , Androidworld).

Deze podcast is te beluisteren in je favoriete podcastspeler, zoek op ‘The Smart Ones’.

