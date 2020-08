Gerucht: ‘Apple’s eerste ARM-processor heet Yushan’

‘Apple’s eerste ARM-chip heet Yushan’

Yushan is een 3952 meter hoge berg in Taiwan en werd in het verleden nog wel Mount Morrison genoemd, omdat de berg in 1857 werd onderzocht door W. Morrison. Tegenwoordig heeft de berg een eigen naam en behoort het tot de ‘Acht Gezichten van Taiwan’. Apple zou van plan zijn de aanstaande A14-processor voor de Mac naar deze berg te noemen, als eerbetoon aan Taiwan’s geavanceerde chipproductie. Het zou gaan om Apple’s eerste ARM-gebaseerde processor, die wordt gemaakt door Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). De chipmaker heeft hiervoor een nieuw 5 nanometer-proces opgetuigd.



Apple’s aanstaande A-serie chips krijgen volgens geruchten geografische namen, zoals Sicilia voor de iPhone, Tonga voor de iPad en Mt. Jade voor iMac en Mac Pro. Na 14 jaar met Intel te hebben samengewerkt kiest Apple nu voor een eigen chipontwerp op basis van de ARM-instructieset. TSMC gaat ze maken en is sinds medio 2020 druk bezig om de productie op te voeren. Het zou de eerste keer zijn dat een chip wordt vernoemd naar een plaats in Taiwan. Foto’s van de berg en Yushan National Park vind je hier.

De kans dat Apple een toekomstige macOS-versie naar Taiwan gaat vernoemen is niet zo groot; tot nu toe gaat het uitsluitend om geografische namen in Californië.

Overstap naar Apple Silicon

Apple’s ARM-processoren komen nog dit jaar op de markt. Apple heeft beloofd om in ieder geval één Mac uit te brengen waarin geen Intel-processor meer aanwezig is. Daarnaast zullen er nog wel Macs met Intel blijven verschijnen. De overstap naar eigen processoren onder de naam Apple Silicon moet in twee jaar worden afgerond.

