Speak no Evil

Nadat alle kinderen in het stadje Superstition spoorloos zijn verdwenen, slaat de paniek toe. De sheriff zit met zijn handen in het haar, ouders organiseren zoektochten in de bossen en de spanningen tussen bewoners lopen op, want wie kun je nu nog vertrouwen? Wanneer de kinderen even plotseling weer terugkeren, zijn de bewoners gerustgesteld. Maar niet voor lang! Eén voor één beginnen de kinderen zich sinister en geheimzinnig te gedragen, totdat de eerste doden vallen. Welke duivelse machten roeren zich hier?