Martin Scorsese's nieuwste film Killers of the Flower Moon is vanaf nu te streamen op Apple TV+. Het misdaaddrama ging afgelopen oktober in première in de bioscoop en kreeg goede kritieken. Nu kunnen alle Apple TV+ abonnees het kijken!

Sinds december was Scorsese’s Killers of the Flower Moon ook te koop en te huur bij diverse videodiensten. Abonnees van Apple TV+ kunnen het 3,5 uur durende epos nu echter zonder verdere kosten kijken. De film is gebaseerd op de roman van David Grann en volgt een reeks moorden die in de jaren twintig plaatsvonden in Oklahoma, nadat er olie was ontdekt op het land van de inheemse bevolking. Het is voor het eerst in lange tijd dat DiCaprio en De Niro weer samen te zien zijn in een Scorcese-film. In de vorige eeuw speelden ze allebei in This Boys Life (1993) en Marvin’s Room (1996). Inmiddels staat de teller op twaalf films.

Directe link naar de film

Killers of the Flower Moon: andere insteek dan het boek

De film laat zien hoe leden van de Osage-natives werden vermoord om stukken land met overvloedige olievoorraden in Oklahoma in handen te krijgen. Wat je kunt verwachten is een epische misdaadwestern met een uitgebreide cast met sterren. Scorsese en mede-scenarioschrijver Eric Roth leggen daarbij wel wat andere accenten dan het boek. In plaats van een mysterieus moordraadsel legt de film meer nadruk op de gevolgen voor de Osage-mensen. Die keuze viel goed bij de critici, die de film omschrijven als: “een ontnuchterende beoordeling van de relatie van Amerika met inheemse volken en opnieuw een artistiek hoogtepunt voor Martin Scorsese en zijn team.” Naast DiCaprio en De Niro zien we ook Lily Gladstone, Jesse Plemons en Brendan Fraser als onderdeel van de cast, aangevuld door Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins en Jillian Dion.

Killers of the Flower Moon heeft wereldwijd zo’n 150 miljoen dollar opgeleverd in de bioscopen en kreeg lovende kritieken van critici. Veel filmprijzen heeft het nog niet opgeleverd: Lily Gladstone won weliswaar een Golden Globe voor haar rol als inheemse Mollie en is favoriet om Beste Actrice te winnen bij de aanstaande Oscars, maar de rest van de cast staat nog met lege handen. Mogelijk krijgt Killers of the Flower Moon ook een Oscar-nominatie voor Beste Film. En The New York Times bekroonde het de beste film van 2023.

Dat de film eerst in de bioscoop te zien was, is een groeiende trend voor big budget-films zoals deze. Zo is de avondvullende film Napoleon sinds 22 november te zien in de bioscoop, terwijl de release op Apple TV+ pas in februari plaatsvindt. Een ander groot filmproject is Argylle, dat vanaf 2 februari in de bioscoop te zien is en pas later aan Apple TV+ wordt toegevoegd. Apple heeft bij Killers of the Flower Moon behoorlijk diep in de buidel moeten tasten. Scorsese dreigde met de film behoorlijk over zijn budget heen te gaan en kreeg de financiële middelen niet rond om de film af te maken. Apple gooide vervolgens een reddingboei door een deal met Paramount te sluiten. Paramount zou daarbij nog steeds de film distribueren, terwijl Apple het recht kreeg om de film op Apple TV+ te vertonen.

Ondertussen experimenteren andere streamingdiensten ook. Vooral Disney is al gewend om films eerst in de bioscoop uit te brengen en daarna aan Disney+ toe te voegen. Netflix deed hetzelfde door ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ eerst een tijdje in de bioscoop te laten draaien, terwijl het nu gewoon via Netflix te zien is.