Niet de ontwikkelaars zelf, maar Apple hebben ervoor gezorgd dat de WeatherPro-app voorlopig blijft werken. "Deze app is door Apple bijgewerkt voor gebruik van het nieuwste ondertekeningscertificaat van Apple." staat er in de update-omschrijving. De toekomst van de app blijft echter onzeker.

WeatherPro: al drie jaar geen updates

De toekomst van de weerapp WeatherPro staat op het spel. Jarenlang was het een van de meest geliefde apps met gedetailleerde weersinformatie. Sinds de overname van Meteogroup door het Amerikaanse concern DTN is echter onduidelijk wat er met de app gaat gebeuren. Veel gebruikers zullen dan ook verheugd zijn dat er eindelijk weer een update is. Alleen is het niet écht wat je verwacht. De laatste update dateert nog steeds uit mei 2018, maar sinds vanochtend heeft Apple er een extra zinnetje bij gezet. Dit komt wel vaker voor bij apps.



Nieuw certificaat zorgt dat de app blijft werken

Het versienummer blijft dan ook op 4.8.8 staan, de update die drie jaar geleden uitkwam. Er zijn geen nieuwe bugfixes uitgevoerd, alles blijft verder nog bij hetzelfde. Door het vernieuwen van het certificaat zorgt Apple ervoor dat je de app voorlopig nog kunt gebruiken. In onderstaand artikel wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Tussendoor heeft de Android-versie wel meerdere updates gekregen in het afgelopen jaar, maar dat leidde niet tot blije gebruikers. Ze klaagden vooral dat er steeds meer functies niet goed werkten.

Twee jaar geleden werd WeatherPro 5.0 met een nieuw design aangekondigd, maar die is nog steeds niet verschenen. Er was ook sprake van dat de app helemaal zou verdwijnen, maar later beloofde de huidige eigenaar dat er gewerkt werd aan “de beste weerapp” en dat er ook in de toekomst verder wordt ontwikkeld. Die belofte is tot nu toe niet uitgekomen. We blijven dus nog even steken op versie 4.8.8. Je kunt de huidige versie van de WeatherPro-app blijven gebruiken, maar er komen waarschijnlijk geen nieuwe functies meer.

Het beste alternatief is om naar Carrot Weather over te stappen, een app met een eigenzinnige insteek. Je kunt hierin als databron MeteoGroup instellen. Of kijk in onze lijst van beste weerapps.