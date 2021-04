iCulture Vandaag: dit was woensdag 14 april 2021

We kijken vandaag alvast vooruit naar de iPhone 13 Pro. Die komt pas in september, maar er zijn al wel wat geruchten over de features die we kunnen verwachten. Verder vragen we naar welke aankondiging jij uitkijkt tijdens het april-event. En we hebben ook wat leuke event-wallpapers voor je. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Ontdek alles over de iPhone 13 Pro, het aanstaande high-end toestel.

​ Alles over je Apple Watch opladen: wat heb je nodig, hoe lang duurt het? En meer.

Apps

​ Google Assistent kan je iPhone vinden, ook als deze op Niet Storen staat.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

N26 – The Mobile Bank (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Een nieuwe widget voor iOS 14 die je totale saldo laat zien in één oogopslag.

Shazam (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.0+) - De muziekspeler heeft een nieuw uiterlijk.