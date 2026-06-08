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Apple brengt eerste beta van watchOS 27 uit: dit moet je weten

Nieuws iDevices
De nieuwste beta van watchOS 27 staat klaar voor ontwikkelaars. Met deze beta kun je nu alvast de eerste nieuwe functies proberen. Wij praten je bij.
Benjamin Kuijten - · Laatst bijgewerkt:

watchOS 27 komt eraan, maar voordat de update voor iedereen klaarstaat, moet deze eerst nog getest worden. Dat doet Apple deze hele zomer met de beta van watchOS 27. Deze testversie is speciaal voor ontwikkelaars en later voor geregistreerde testers, zodat ze de nieuwe functies kunnen proberen en apps optimaal kunnen voorbereiden. Maar regelmatig duiken daarin ook nog wat nieuwe functies op. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over de beta van watchOS 27.

Inhoudsopgave

Nieuwste watchOS 27 beta

watchOS 27 Beta 1

8 juni 2026 – De eerste beta van watchOS 27 voor ontwikkelaars staat klaar. Hou er wel rekening mee dat je eerst de beta van iOS 27 op je iPhone moet zetten voordat je de Apple Watch kan updaten. In deze beta kunnen de eerste functies getest worden die Apple tijdens de WWDC onthuld heeft. Mocht er uit de beta nog iets nieuws ontdekt worden, dan lees je dat op iCulture.

watchOS 27 beta downloaden voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars kunnen de beta nu installeren via de iPhone, die daarvoor ook bijgewerkt moet zijn naar de iOS 27 beta. Je hebt geen betaprofiel meer nodig om beta’s voor de iPhone en Apple Watch te installeren. In plaats daarvan zet je een schakelaar om in de instellingen om beta’s te installeren. Dit doe je voor de iPhone via Instellingen > Algemeen > Software-update en voor de Apple Watch in de Watch-app via Mijn Watch > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

De publieke beta van watchOS 27 volgt over een paar weken. Om mee te kunnen doen, moet je je aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt. De nieuwste publieke volgt altijd een aantal dagen na de nieuwste ontwikkelaarsbeta en ze zijn identiek aan elkaar. Meestal volgt de eerste publieke beta na de derde beta voor ontwikkelaars.

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Tijdlijn watchOS 27 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de watchOS 27-beta’s. watchOS 27 wordt in september 2026 voor iedereen met een geschikte Apple Watch uitgebracht.

  • watchOS 27 Beta 1: 8 juni 2026 (verschenen; buildnummer 24R5289n)
  • watchOS 27 definitief: september 2026 (verwacht)

Over watchOS 27

watchOS 27 is de nieuwste update voor de Apple Watch. watchOS 27 brengt diverse verbeteringen, die tijdens de WWDC zijn onthuld. In de update zitten vernieuwingen voor de interactie, sport- en gezondheidsfuncties en er komen dankzij iOS 27 en de iPhone ook nieuwe AI-functies naar de Apple Watch. Apple kondigde de update aan tijdens de keynote op maandag 8 juni 2026, maar de definitieve versie verschijnt in september.

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Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de beta’s, lees je in ons aparte artikel.

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