Hands-on met watchOS 27: Kleine update voor de uitverkorenen

Stiekem kijken wij eigenlijk altijd uit naar de grote update voor de Apple Watch. Voor ons gevoel is er nog veel meer uit watchOS te halen, terwijl we bij iOS toch veelal het idee hebben dat alles wel een beetje uitontwikkeld is. Maar met watchOS 27 laat Apple eigenlijk zien dat ze voor de Apple Watch bijna geen inspiratie meer hebben. In ieder geval niet voor ons Europese gebruikers, want vooral wij blijven met bijna legen handen achter.

Tekst en preview: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het testen is uitgevoerd met de eerste, tweede en derde beta van watchOS 27, getest op een Apple Watch Ultra 2. Rond de release van de update in september zullen we deze (p)review updaten met ons definitieve oordeel. De eerste publieke beta van watchOS 27 wordt nog deze maand verwacht.

Hands-on met watchOS 27: dit moet je weten

Net als bij iOS 27, krijgen we in de EU een uitgeklede versie van watchOS 27. Maar de reden is net even anders. Waar Apple bij iOS 27 Siri AI van de EU in deze vorm niet mág uitbrengen, is het bij watchOS 27 zo dat Apple Siri AI niet kán uitbrengen in de EU. Dat zit zo: de iPhone en iPad worden gezien als poortwachters, waardoor Apple voor die apparaten aan de DMA-regelgeving moet voldoen. Bij de Apple Watch is dat niet zo, waardoor Apple in principe vrij staat om functies uit te brengen zoals ze dat willen. Maar Siri AI in watchOS 27 is zo gemaakt dat deze afhankelijk is van Siri AI op de iPhone. Heb je dus op de iPhone geen Siri AI (zoals in Europa het geval is), dan krijg je het automatisch ook niet op de Apple Watch.

Zonder Siri AI is watchOS 27 een vrij beperkte update, met slechts een handjevol hoogtepunten. De afgelopen weken hebben we deze getest dankzij de eerste drie beta’s van watchOS 27. Vanaf later deze maand kun jij deze ook proberen, met de publieke beta van watchOS 27. Hou er wel rekening mee dat je dan ook de beta van iOS 27 nodig hebt én dat je watchOS niet kan downgraden.

Alleen voor gebruikers met een nieuwer model

Bovendien verschijnt watchOS 27 alleen maar voor de Apple Watch Series 9 en nieuwer, Apple Watch Ultra 2 en nieuwer en Apple Watch SE 3. En dat vinden door de beperkte grootte van de update toch wel erg teleurstellend. Je hebt daarom mazzel als je überhaupt een geschikt model hebt.

Vernieuwde bediening: maakt op ons nog geen indruk

Vernieuwde appscherm met dynamische selectie van apps

Geen appkiezer meer

Nieuw tikgebaar voor slimme stapel

Verreweg de grootste veranderingen vinden we in de bediening van watchOS 27. Apple heeft een nieuw appscherm toegevoegd, dat verschijnt zodra je een keer op de Digital Crown drukt. Je krijgt met watchOS 27 niet meer het overzicht van al je apps, want je ziet eerst een scherm met in totaal zes apps die op dynamische wijze getoond worden. Dit zijn bijvoorbeeld apps die je vaker gebruikt of op dit moment van de dag doorgaans opstart. Ook vind je hier apps die op de achtergrond draaien, zoals de Workout-app of Kaarten-app.

Op zich vinden we dit nieuwe appscherm van toegevoegde waarde. De afgelopen jaren is wel gebleken dat het merendeel van de gebruikers maar weinig apps op zijn of haar Apple Watch gebruikt. De zes plekken voor apps die in dit nieuwe scherm getoond worden, is daarom in principe voldoende. Maar als je zoals wij veel apps op je Apple Watch hebt staan en deze regelmatig gebruikt, gebeurt het toch best wel vaak dat de app die je wil openen niet in deze selectie staat. Je kun aan de Digital Crown draaien of op de onderste knop op het scherm tikken om alsnog de grote selectie van apps op beeld te krijgen, maar dat betekent wel dat je vaak een extra handeling moet doen om een app op te starten. En dat is voor een apparaat zoals de Apple Watch, waarbij je vaak korte sessies doet, eigenlijk maar onhandig.

We hadden het beter gevonden als Apple je de keuze gaf tussen een dynamische wisseling van apps of dat je gewoon je zes favorieten kan instellen. Dergelijke systemen met apps die je volgens het apparaat op dat moment wil gebruiken (zoals ook de Siri-suggesties in Spotlight op de iPhone) werken vaak wel goed. Maar de keren dat het niet goed werkt, zorgen alleen maar voor frustratie. Hopelijk voegt Apple dit later alsnog toe.

Geen appkiezer meer

Wat ook meespeelt is dat Apple de appkiezer verwijderd heeft in watchOS 27. Dit was het scherm dat je kreeg als je twee keer achter elkaar op de Digital Crown drukt: een overzicht met je recent gebruikte apps. Je kon daarmee makkelijk wisselen tussen je apps, maar ook een app geforceerd afsluiten. Momenteel is deze optie dus in de beta van watchOS 27 verdwenen, maar wij hopen stiekem dat dit alsnog terugkomt. We gebruiken het bijvoorbeeld vaak om snel te wisselen tussen een actieve workout in de Work-out-app en een navigatie in de Kaarten-app. Dat gaat nu met watchOS 27 via het nieuwe appscherm, maar dat voelt toch niet zo intuïtief als voorheen.

Tikgebaar: een handige extra

De afgelopen jaren zijn wij behoorlijk gewend geraakt aan de Tik dubbel-actie, waarmee je de Apple Watch kan bedienen zonder het scherm aan te raken. Even met twee vingers tegen elkaar tikken om een melding te sluiten, te reageren op een berichtje of om je wekker te snoozen: het is inmiddels een gewoonte geworden. Af en toe gebruiken we het ook om ermee te scrollen door de slimme stapel en daarvoor is er nu ook een tik enkel-gebaar. Je kan daarmee een keer met je vinger tegen je duim tikken om de geselecteerde widget snel te openen. Apple wil duidelijk dat je op de Apple Watch meer doet met de widgets in de slimme stapel, gezien ook de verdwenen appkiezer en het beperkte appscherm. De toevoeging van het enkele tikgebaar komt dan ook wel als geroepen.

Wij zouden het liefst ook nog een driedubbel tikgebaar willen zien om nog meer met de Apple Watch te doen zonder het scherm aan te hoeven raken, maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.

Bekijk ook Tikgebaren op de Apple Watch: zo gebruik je Dubbel tik en Enkele tik Tik dubbel is een van de nieuwere bedieningsgebaren van de Apple Watch. Door met je vinger en duim tegen elkaar aan te tikken, kun je de Apple Watch bedienen zonder dat je het scherm aan hoeft te raken. In deze tip lees je wat je ermee kan doen, op welke modellen het werkt en hoe je het na kan bootsen op andere modellen. Er is ook een nieuwe watchOS 27 functie aan toegevoegd.

Nieuwe Zoek mijn-app: een stuk beter

Drie losse Zoek-apps samengevoegd tot een app

Zoeken van apparaten, vrienden en objecten

Een andere grote wijziging in watchOS 27, is de samenvoeging van de drie losse Zoek-apps. Om een of andere reden had Apple de Zoek mijn-app op de Apple Watch opgesplitst in een losse Zoek vrienden-, Zoek objecten- en Zoek apparaten-app. Dat maakte het soms nogal verwarrend welke app je nou moest openen. Daar heb je met de nieuwe Zoek mijn-app in watchOS 27 geen last meer van. We vinden de nieuwe app in het gebruik een stuk prettiger, hoewel het in het begin wel even zoeken was naar de structuur van de app. Er is nu heel veel info te vinden in een enkele app, maar door het knopje rechtsboven (waarmee je wisselt tussen personen, objecten en apparaten) is alles goed te vinden.

Het kan echter wel wat overweldigend zijn als je bijvoorbeeld veel AirTags hebt of je locatie met veel vrienden deelt. Je bent dan wel erg veel aan het scrollen tussen alle onderdelen, maar dat is dus helemaal afhankelijk van jou persoonlijke situatie.

Overige veranderingen: design, widgets en sportfuncties

Iets aangepast design: Liquid Glass verder verfijnd

Nieuwe widgets in slimme stapel, onder andere van Wallet-kaarten

Verbeterde sportfuncties, bijvoorbeeld voor hardlopen en wandelen binnenshuis

Net als in iOS 27, heeft Apple in watchOS 27 wat aanpassingen gedaan aan Liquid Glass. Het verschil is echter minimaal, mede doordat watchOS simpelweg minder interfaceelementen heeft. Het is vooral dat sommige knopjes nu een Liquid Glass-look hebben, zoals de knoppen om een melding te sluiten. We zien het Liquid Glass-design op meer plekken terug, waardoor het ook een mooier geheel vormt.

Waar we ook wel over te spreken zijn, zijn enkele van de nieuwe widgets. Zo kun je straks van je favoriete Wallet-kaart een specifieke widget instellen, zodat die altijd binnen handbereik is. Handig als je bijvoorbeeld een klantenkaart hebt van de supermarkt waar je altijd komt. Even aan de Digital Crown draaien en bovenaan de kaart openen uit je slimme stapel: zo hoef je ook niet meer naar het appscherm te gaan om de Wallet-app te zoeken.

Qua sport en gezondheid vallen de verbeteringen dit jaar wat tegen. Er is ondersteuning voor de (peri)menopauze, maar dit hebben wij niet kunnen testen. Verder zijn er verbeteringen voor de Workout Buddy, maar omdat dit alleen in het Engels (en nu ook in het Spaans) werkt, hebben we dit ook niet getest. Wat we wel getest hebben, zijn de verbeterde metingen voor binnen hardlopen en wandelen. Je afstand wordt nu veel accurater bijgehouden. Het gebeurde ons in het verleden vaak dat de Apple Watch nog geen kilometer geregistreerd heeft, terwijl we bijna anderhalve kilometer op een loopband gerend hebben. Met watchOS 27 gaat dat aanzienlijk beter, met als gevolg accuratere statistieken. En dat kan alleen maar als een pluspunt gezien worden.

Bekijk ook De beste functies en handige ontdekkingen van watchOS 27: dit komt er naar je Apple Watch (maar er verdwijnt ook wat) Wat wordt er allemaal nieuw in watchOS 27? De beste functies en handige ontdekkingen van watchOS 27 op de Apple Watch vind je hier overzichtelijk op een rij.

Voorlopige conclusie watchOS 27

We vinden het echt heel erg zonde dat watchOS 27 door het ontbreken van Siri AI in Europa zo’n beperkte update is. Er zitten zeker wat fijne verbeteringen in, zoals het enkele tikgebaar of de gecombineerde Zoek mijn-app, maar alles bij elkaar is het op een hand te tellen. We vinden het bijvoorbeeld jammer dat Apple (nog?) geen enkele nieuwe wijzerplaat toegevoegd heeft. Het zou ons niets verbazen als de uiteindelijke versie van watchOS 27 meer vernieuwingen biedt, zodra de Apple Watch Series 12 aangekondigd is. Apple deed vorig jaar hetzelfde met de Apple Watch Series 11, waardoor oudere modellen ook ineens de hypertensiemeldingen kregen.

Het ontbreken van Siri AI in watchOS 27 doet bijna nog meer pijn dan in iOS 27, omdat er op de Apple Watch nog minder overblijft. We hopen dan ook dat Apple er met de EU snel uit komt, zodat de Apple Watch overal de boost krijgt die het nodig heeft.

Meer over watchOS 27

watchOS 27 is de grote nieuwe Apple Watch-update van 2026. Deze update brengt Apple Intelligence en Siri AI naar de Apple Watch, maar dit zal niet in de EU beschikbaar komen. watchOS 27 biedt verder een vernieuwd startscherm voor apps, een enkel tapgebaar met twee vingers voor de slimme stapel, een vernieuwde Zoek mijn-app en enkele systeemoptimalisaties voor een snellere werking. Met deze update verdwijnt ook de Walkie Talkie-functie. De geschikte toestellen van watchOS 27 zijn de Apple Watch Series 9 en nieuwer. De release van watchOS 27 staat gepland voor september 2026.

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Informatie Laatst bijgewerkt juli 2026 Onderwerp watchOS 27 Software watchOS 27

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