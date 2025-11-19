Volgend jaar gaat Apple naar alle waarschijnlijkheid de eerste vouwbare iPhone onthullen en er is nu goed nieuws gekomen over de batterij van dit toestel.

Apple werkt achter de schermen al jaren aan een vouwbare iPhone – die volgend jaar het levenslicht moet gaan zien. Nu begint de geruchtenmolen langzamerhand op volle toeren te draaien. Zo weet geruchtenlekker yeux1122 te melden dat deze nieuwe iPhone Fold de grootste batterij ooit in een iPhone gaat krijgen.

‘Grootste batterij in de iPhone ooit’

Volgens het Koreaanse Naver-account ‘yeux1122’ test Apple voor zijn eerste foldable een batterij met een capaciteit tussen 5.400 en 5.800 mAh. Daarmee zou dit toestel de grootste iPhone-accu tot nu toe krijgen. Ter vergelijking: de iPhone 17 Pro Max (eSIM-model) komt uit op 5.088 mAh en is op dit moment de iPhone met de grootste accu.

Vergeleken met andere vouwtelefoons lijkt Apple gericht op een voorsprong. Google’s Pixel 10 Pro Fold heeft 5.015 mAh en Samsungs Galaxy Z Fold 7 4.400 mAh. Als Apple daadwerkelijk een accu uit het bovenste deel van dit spectrum kiest, kan je rekenen op aanzienlijk betere batterijduur. Zeker bij een groot binnendisplay.

Eerder klonk ook al het gerucht dat Apple bij dit project inzet op energiezuinigheid. Componenten worden verder verkleind en er wordt gewerkt met batterijen met hoge energiedichtheid. Op papier zou Apple daarmee de beste batterijprestaties kunnen leveren van alle opvouwbare toestellen.

iPhone Fold, via MacRumors

Hoe ziet Apple’s foldable eruit?

Meerdere analisten schetsen hetzelfde beeld over het ontwerp. Geopend zou het toestel een 7,8‑inch hoofddisplay hebben en aan de buitenkant een 5,5‑inch coverdisplay. Voor biometrie zou Apple, net als bij iPad Air en iPad mini, kiezen voor Touch ID in de zijknop in plaats van Face ID.

De cameraconfiguratie zou uit vier sensoren bestaan: een frontcamera, een interne (mogelijk onder‑scherm) camera en twee aan de achterzijde. Voor draadloze verbindingen wordt een tweede generatie C2‑modem genoemd met uitsluitend eSIM‑ondersteuning. Alles wat je moet weten over dit toestel lees je in ons geruchtenoverzicht over de opvouwbare iPhone.

Wanneer komt de vouwbare iPhone?

Als alles volgens plan verloopt, wordt deze vouwbare iPhone in de herfst van 2026 gepresenteerd. Dit gebeurt gelijktijdig met de presentatie van de iPhone 18 Pro-modellen. Hoewel de specificaties van dit toestel steeds duidelijker worden, is toch enige voorzichtigheid geboden. Het duurt toch nog minimaal bijna een jaar voordat deze iPhone wordt onthuld. In de tussentijd kan er veel veranderen.