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Over en uit: Walkie Talkie-app verdwijnt uit watchOS 27

Nieuws iDevices 1 reactie
De Walkie Talkie-app lijkt vanaf watchOS 27 niet meer te bestaan. Uit de watchOS 27 beta blijkt dat de functie niet meer te gebruiken is, zo ontdekte we op onze eigen toestellen.
Daniel Vischjager -

Na jaren lijkt Apple de stekker uit Walkie Talkie te trekken. Met deze watchOS-functie kunnen gebruikers onderling met elkaar praten via hun Apple Watch, zonder helemaal te hoeven bellen. Gisteravond kondigde Apple watchOS 27 aan, waarna ook de eerste beta verscheen. Deze hebben we geïnstalleerd en wat blijkt: de Walkie Talkie-app is geheel verdwenen.

Walkie Talkie verwijderd van Apple Watch

Walkie Talkie is in principe een live telefoongesprek, maar de andere persoon hoeft niet op te nemen. Als de functie is ingeschakeld, kunnen contacten op ieder moment tegen elkaar praten. Sinds de introductie in 2018 heeft Walkie Talkie zo goed als geen aandacht meer gekregen van Apple. In de eerste beta van watchOS 27 is de app ook niet meer te vinden, zowel in het Apple Watch bedieningspaneel als in de lijst met apps.

Walkie Talkie op Apple Watch
Walkie Talkie op Apple Watch
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watchOS 27 onthuld: deze versie geeft je Apple Watch weer wat nieuws

watchOS 27 is officieel door Apple aangekondigd. Deze Apple Watch-update biedt diverse verbeteringen voor apps en hoe je de Apple Watch gebruikt.

Er is altijd kans dat Apple de functie toch weer terugbrengt in een latere betaversie, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Het is in onze ogen niet heel verrassend dat het doek lijkt te vallen. Voor de meeste mensen zal Walkie Talkie geinig zijn om een keer te proberen, maar wordt het vervolgens in de praktijk niet gebruikt.

Een leuk feitje over de Walkie Talkie-app is dat Apple deze functie al presenteerde bij de allereerste aankondiging van de Apple Watch, maar dat het pas jaren later bij watchOS 5 toegevoegd werd. Walkie Talkie draait feitelijk op de servers van FaceTime-audio, waardoor de kwaliteit vergelijkbaar is. Wil je in het vervolg toch iemand spreken, dan kun je altijd nog FaceTime-audio gebruiken of gewoon rechtstreeks vanaf je Apple Watch te bellen.

Ga jij de Walkie Talkie-functie missen? Laat het weten in de reacties!

watchOS 27 is de volgende grote update voor de Apple Watch. Hierin zitten vooral kleinere verbeteringen voor het design, maar Apple zet ook stappen om het systeem efficiënter te maken. Daarnaast komt Siri AI naar de Apple Watch.

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Ik baal hier echt van wij gebruikten het wel vaak in ons gezin en vrienden groep

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