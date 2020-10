Ook voor het aankomende iPhone 12-event zijn er wallpapers om alvast in de stemming te komen. We delen de mooiste nieuwe wallpapers van het oktober 2020-event. Ook hebben we een leuke countdown-widget voor je klaar staan.

Wallpapers iPhone 12-event

Apple’s uitnodiging voor het iPhone 12-event zit vol met hints, maar is ook weer prima materiaal voor een mooie wallpaper. Zoals je van ons gewend bent delen we de mooiste exemplaren die door creatievelingen gemaakt zijn. Deze nieuwe wallpapers voor het iPhone 12-event zijn gemaakt door wallpaperexpert @AR72014.



We hebben twee versies van de wallpaper voor je klaar staan: eentje met en eentje zonder logo. Doordat de achtergrond in het midden felgekleurd is en steeds donkerder wordt aan de randen, geeft het een mooi effect op de iPhone. De wallpaper is niet helemaal zwart, maar toch valt de notch dankzij deze achtergrond een stuk minder op.

Klik op de links hieronder en hou de afbeelding ingedrukt om hem toe te voegen aan je fotobibliotheek, waarna je ze eenvoudig kan instellen als wallpaper. Wil je weten hoe je een wallpaper moet instellen op je iPhone of iPad, lees dan onze tip.

Apple oktober 2020 event wallpapers voor iPhone

→ Download Face ID-modellen (met logo)

→ Download Face ID-modellen (zonder logo)

→ Download overige modellen (met logo)

→ Download overige modellen (zonder logo)

Credits voor wallpapers: @AR72014

Apple september 2020 event wallpaper voor iPad en Mac

Er is ook een grotere variant, gemaakt door @dsnynewscast.



→ Download voor iPad en Mac

Countdown widget voor iPhone 12-event

iCulture-huisdesigner @basvanderploeg heeft een countdown gemaakt die je als widget kan toevoegen op je beginscherm. Je maakt daarbij gebruik van de app Glimpse 2, waarmee je zelfgemaakte widgets vanaf een link op je beginscherm kan zetten. Wil je deze widget ook, dan volg dan deze stappen:

Download de app Glimpse 2 via deze link. De app is gratis. Ga op je iPhone in de browser naar deze link. Dit is de website waar de widget opgeslagen is. Kopieer de volledige link vanuit je browser of hieronder: https://basvanderploeg.nl/widgets/appleevent-oct/?dev=true&animate=true Open de Glimpse-app en tik op het plusje. Voer een naam voor de widget in en plak de gekopieerde link bij Page URL. Tik op Next.

Tik nu op de knop Turn off preview. Vervolgens tik je onderaan op de knop Toggle widget frame. Versleep het kader zo zodat de widget mooi in het bovenste kader past. Tik op Add.

Voeg nu de widget van Glimpse 2 toe. Hou een lege plek op het beginscherm ingedrukt en tik op het plusje bovenaan je scherm. Zoek Glimpse op en tik op Voeg widget toe bij de eerste brede widget die je ziet. De widget staat nu op je beginscherm. Hou eventueel de widget weer ingedrukt en kies voor Wijzig widget. Schakel de Bottom Bar uit.

Als het goed is staat de widget nu correct op je beginscherm. Linksboven zie je precies over hoeveel dagen het event van start gaat.

Kun je niet wachten totdat het event gaat beginnen? Lees dan onze vooruitblik met verwachtingen op het iPhone 12-event.