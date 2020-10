Twelve South SuitCase

Twelve South is vooral bekend van de retrohoezen voor iPhone en iPad, waardoor het eruit ziet als een oud boek. De fabrikant blijft ze nog steeds maken, maar kijkt gelukkig ook vooruit naar nieuwe producten. Ze zijn onder andere verkrijgbaar bij deze winkel. Het nieuwste product is gewatteerde beschermhoes voor de MacBook Air en MacBook Pro met de naam SuitCase. Deze heeft een harde binnenkant om te beschermen tegen stoten, maar aan de buitenkant ziet het er erg knuffelbaar uit. De ritsen zijn waterbestendig, zodat je er ook mee in de regen kunt lopen.



Je kunt kiezen uit één kleur, namelijk lichtgrijs. Deze hoes is op twee manieren te gebruiken. Als beschermhoes met ritsen rondom, zodat je het makkelijk in een rugzak kan stoppen zonder dat je krassen op je MacBook krijgt. Of als een soort attachétasje, dankzij de uittrekbare lederen handgrepen. Daarmee kun je bijvoorbeeld naar een vergadering of afspraak buitenshuis, zonder dat je een grote tas hoeft mee te nemen.

Binnenin de SuitCase is een vak voor noodzakelijke spullen zoals kabels. Een stroomadapter meenemen zal krap worden en dat is ook niet de bedoeling. De SuitCase moet eruit zien als een platte, makkelijk mee te nemen hoes. Je hoeft de MacBook niet eens uit de hoes te nemen om te kunnen werken. Dankzij een slimme constructie kun je je MacBook beschermen terwijl je aan het typen bent, zonder dat de boel oververhit wordt.

Bij Nederlandse winkels is de SuitCase ongetwijfeld ook binnenkort te verkrijgen. Momenteel vind je ‘m in de eigen shop van Twelve South, voor $69,99 als je een 13-inch MacBook Pro of MacBook Air hebt of voor $79,99 als je de 16-inch MacBook Pro gebruikt.