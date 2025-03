De makers van Tweetbot en Ivory zijn van plan om later dit jaar Phoenix uit te brengen, een gloednieuwe app voor het socialmediaplatform Bluesky. En dat is goed nieuws voor overstappers van X!

Voor veel mensen was het dé Twitter-app: Tweetbot. Deze prachtig vormgegeven app maakte het twitteren een plezier – totdat apps van derden door Twitter de nek om werden gedraaid. Sindsdien zijn de ontwikkelaars van Tweetbot, Tapbots, zich gaan richten op andere sociale netwerken. Het bedrijf heeft al Ivory uitgebracht voor Mastodon, en zegt in de zomer nu ook met Phoenix voor Bluesky te komen.

Er is nog niet bijzonder veel bekend over Phoenix. Dat het een genot wordt om naar te kijken, en dat de app betaald wordt, lijken twee open deuren – mits we naar de andere apps van Tapbots kijken. Er zijn echter nog geen details over de app gedeeld. Wel weten we dat de ontwikkeling van Ivory gewoon doorgaat, en dat de twee apps niet gecombineerd worden tot één. Tapbots hoopt een publieke alpha-versie van Phoenix ‘zo vroeg als ze kunnen’ te lanceren.

Wat is Bluesky?

Bluesky is een alternatief voor X. Het heeft nagenoeg dezelfde interface en features, en is zelfs opgericht door de oprichter van Twitter, Jack Dorsey. Het grootste verschil zit hem met name in dat Bluesky níét in het bezit is van Elon Musk, en qua moderatie meer lijkt op het oude Twitter. Daardoor word je niet snel geconfronteerd met extreme content, zoals op het huidige X.

Ook iCulture is te vinden op Bluesky. Voorlopig kun je onze feed dus nog niet met een gelikte app van Tapbots volgen, maar wel met de officiële app van Bluesky: