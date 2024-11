Het is 5 jaar geleden dat Apple begon met een eigen streamingdienst voor films en tv-series. Het begon met een bescheiden collectie eigen series, met nadruk op kwaliteit. Je kon in de begindagen kijken naar The Morning Show, See, For All Mankind en Dickinson. Eén daarvan is al na twee seizoenen gestopt (Dickinson), maar de […]

Het is 5 jaar geleden dat Apple begon met een eigen streamingdienst voor films en tv-series. Het begon met een bescheiden collectie eigen series, met nadruk op kwaliteit. Je kon in de begindagen kijken naar The Morning Show, See, For All Mankind en Dickinson. Eén daarvan is al na twee seizoenen gestopt (Dickinson), maar de rest bleek succesvol genoeg om meerdere seizoenen van te maken. Sindsdien zijn er elk kwartaal een paar nieuwe films en series bijgekomen, tot het huidige aanbod. Hoogtepunten daarin zijn onder andere Ted Lasso, Severance en CODA, waarmee Apple zelfs een Oscar won. Het was de eerste Oscar ooit voor een streamingdienst. Maar het aanbod is inmiddels zo groot, dat iedereen wel een eigen favoriet heeft.

Aankondiging was… nogal vreemd

Apple TV+ werd aangekondigd in maart 2019 tijdens een media-event, om vervolgens in november van dat jaar van start te gaan in meer dan honderd landen. Het was een van de raarste Apple-events in jaren, waarbij de ene na de andere acteur of filmmaker het podium beklom om iets te vertellen over het project waarmee ze bezig waren. Maar previews van de series en films die we konden verwachten, kregen we niet te zien. Uiteraard was er in de begindagen ook kritiek dat het aanbod erg beperkt was. Maar dat was een bewuste keuze van Apple: in plaats van een enorm aanbod van bestaand materiaal koos Apple ervoor om alles in opdracht te laten maken. Als goedmakertje naar klanten kreeg je de mogelijkheid om lange tijd gratis te kijken – totdat het aanbod groot genoeg was en Apple vond dat er wel geld voor gevraagd kon worden. Gratis Apple TV+ kijken is ook nog op verschillende manieren mogelijk, vooral voor nieuwe gebruikers.

Inmiddels zijn er tientallen series om uit te kiezen, aangevuld met kinderprogramma’s en documentaires. Soms stuurt Apple daarbij bewust aan op het binnenhalen van filmprijzen zoals Emmy’s, Golden Globes en Academy Awards. Die aanpak bleek succesvol, want inmiddels heeft Apple al heel wat nominaties én prijzen binnengesleept.

Waar Apple absoluut niet mee heeft stilgezeten is het uitbreiden naar steeds meer apparaten en platformen. Je kunt Apple TV+ tegenwoordig kijken op gameconsoles en op tv-kastjes van derden, maar ook op smart-tv’s en op elk apparaat waarop een browser draait. Het kost €9,99 per maand voor het hele gezin en maakt bovendien deel uit van het Apple One-abonnement, waarmee je in één klap toegang hebt tot de belangrijkste Apple-diensten.

Voor november staan er ook weer heel wat nieuwe series en nieuwe seizoenen gepland, waaronder Bad Sisters en Silo. Daarnaast komen er twee opmerkelijke films uit en kun je kijken naar nieuwe afleveringen van de lopende series Shrinking en Disclaimer.

Shrinking is een van de meer recente succesnummers op Apple TV+

Bad Sisters (seizoen 2)

Vanaf 13 november

In Bad Sisters volgen we de ontwikkelingen rondom de zussen Garvey, gespeeld door Sharon Horgan als Eva, Anne-Marie Duff als Grace, Eva Birthistle als Ursula, Sarah Greene als Bibi en Eve Hewson als Becka. Twee jaar is het geleden dat Grace’s gewelddadige echtgenoot op mysterieuze wijze aan zijn einde kwam. Wanneer feiten uit het verleden weer boven water komen, staan de zussen weer volop onder verdenkingen, worden er leugens verteld en geheimen onthuld en moeten de zussen uitzoeken wie ze kunnen vertrouwen.

Silo (seizoen 2)

Vanaf 15 november

Silo vertelt het verhaal van de laatste tienduizend mensen op aarde. In hun kilometers diepe huis onder de aardbodem zijn ze beschermd tegen de giftige en dodelijke wereld buitenwereld. Niemand weet echter wanneer of waarom de silo is gebouwd. Wie erachter probeert te komen, heeft niet lang meer te leven. Rebecca Ferguson speelt in het tweede seizoen opnieuw de rol van Juliette, een ingenieur die antwoorden zoekt over de moord op een geliefde en in een mysterie verzeild raakt dat veel dieper gaat dan ze zich ooit had kunnen voorstellen. Ze ontdekt dat als de leugens je niet doden, dat de waarheid dat wel doet.

Blitz

Vanaf 22 november

Blitz van Steve McQueen volgt de reis van George (Elliott Heffernan), een 9-jarige jongen in het Londen van de Tweede Wereldoorlog. George’s moeder Rita (Saoirse Ronan) brengt hem in veiligheid op het Engelse platteland, maar de opstandige jongen is vastbesloten om terug te keren naar zijn moeder en zijn grootvader Gerald (Paul Weller) in Oost-Londen. Hij begint aan een avontuur, waarmee hij zichzelf in immens gevaar brengt, terwijl een radeloze Rita op zoek gaat naar haar vermiste zoon.

Bread & Roses

Vanaf 22 november

Bread & Roses geeft een beeld van de enorme impact die de val van Kabul in 2021 door de Taliban had op de rechten en het levensonderhoud van vrouwen. De film volgt drie vrouwen, terwijl ze vechten om hun autonomie terug te krijgen. Sahra Mani vangt de geest en veerkracht van Afghaanse vrouwen in deze documentaire door de rauwe en schrijnende werkelijkheid in beeld te brengen.

Meer over Apple TV+ lees je in ons overzicht, waarbij we ook een aantal suggesties geven voor de beste films en series.