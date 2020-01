Tijdens de kerstdagen viel er weinig nieuws te kijken bij Apple TV+, maar de komende maanden krijgen we weer series om naar uit te kijken. In de eerste helft van het jaar zullen er zeven nieuwe shows van start gaan, waaronder een thriller met Chris Evans, de Amazing Stories van Steven Spielberg, twee comedies, een mysterie en een paar meerdelige documentaires. Ook komt er rond de zomer nog een geanimeerde comedy van de maker van Bob’s Burgers.



Steven Spielberg’s Amazing Stories

Apple heeft één afbeelding vrijgegeven van de Amazing Stories-serie van Steven Spielberg. Die wekt de indruk dat er een UFO is geland. In 2017 werd al bekendgemaakt dat Spielberg met deze serie bezig zou gaan. Nu is er ook een releasedatum: 6 maart. Apple heeft nog geen titels of onderwerpen onthuld. Wel weten we dat de serie wordt gemaakt door Eddy Kitsis en Adam Horowitz, bekend van de serie Lost en van Once Upon a Time.

De serie is gebaseerd op het origineel uit de jaren tachtig en het was een van de eerste shows die Apple binnenhaalde voor de tv-dienst. Het doet denken aan Black Mirror en Twilight Zone. In elke aflevering kom je volgens Apple in een wonderbaarlijke wereld terecht, waarbij je meekijkt door de lens van hedendaagse fantasierijke filmmakers, regisseurs en schrijvers.

Sterren zijn onder andere Dylan O’Brien (‘Maze Runner’ en ‘Teen Wolf’), Victoria Pedretti (‘You’), Josh Holloway (‘Lost’ en ‘Yellowstone’), Sasha Alexander (‘Rizzoli & Isles’ en ‘Shameless’) en Robert Forster (‘Twin Peaks’).

Defending Jacob met Chris Evans

Chris Evans kennen we als Captain America. Voor Apple TV+ kruipt hij echter in een andere rol, samen met medeacteur Michelle Dockery. Apple noemt het een aangrijpende, karaktergedreven thriller. Een advocaat uit een klein stadje in Massachusetts krijgt te maken met een schokkend misdrijf en wordt daarbij heen en weer geslingerd tussen de wet en de onvoorwaardelijke liefde voor zijn zoon. Je kunt het vanaf 24 april zien in Defending Jacob.

Trying, een Britse comedy

Het aanbod op Apple TV+ is tot nu toe erg Amerikaans geweest. Misschien gaat Trying daar iets aan veranderen. Het is de eerste Britse serie die op Apple TV+ te zien is en draait om hoofdfiguren Jason (Rafe Spall) en Nikki (Esther Smith), die dolgraag een baby willen. Maar dat lukt niet. Toch hebben de makers er een grappige draai aan gegeven. Vanaf 1 mei kun je kijken wat er te lachen valt.

Mythic Quest: Raven’s Banquet

Het klinkt als een game, maar het gaat om een serie in 9 delen die vanaf 7 februari te bekijken is. De tv-serie volgt de ontwikkelaars van een fictieve game, die de hitlijsten beklimt, met alle gevolgen van dien.

Home Before Dark: een moordmysterie

Hou je meer van mysteries, dan is Home Before Dark je ding. Hierin speelt een vrouwelijke detective de hoofdrol. Het is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Hilde Lysia, een jong meisje dat net van Brooklyn naar een klein stadje aan een meer is verhuisd. Het is de plek waar haar vader vandaan komt. Op zoek naar de waarheid ontdekt ze een zogenaamde cold case. Iedereen in het stadje, waaronder haar vader, probeert het misdrijf onder het tapijt te schoffelen maar waarom? In de tv-serie zie je Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers en Adrian Hough in actie. Er is al een tweede seizoen van deze serie besteld. Op 3 april is het te zien op Apple TV+.

Visible: Out on Television

Over Visible: Out on Television hebben we al eens eerder geschreven. Het gaat om een documentaireserie waarin LGBTQ+ activisten en betrokkenen aan het woord komen. De serie onderzoek hoe tv een rol heeft gespeeld in de emancipatie van deze groepen en welke invloed het heeft gehad op tv zelf. Het is een vijfdelige serie die vanaf 14 februari te zien is.

Home: documentaires over huizen

In deze documentaireserie kun je rondkijken in allerlei innovatieve huizen. Het gaat om negen afleveringen, waarin steeds een waanzinnig huis centraal staat. Deze visionairs hadden niet alleen een buitengewoon idee, maar waren ook gek genoeg om het te bouwen. Je ziet het vanaf 17 april.

Aanstaande zomer: Central Park

Op deze serie zul je iets langer moeten wachten. Het wordt gemaakt door Loren Bouchaard, die een Emmy won voor Bob’s Burgers en talloze andere nominaties in de wacht sleepte. Het wordt een geanimeerde muzikale comedy waarin je het gezin Tillermans volgt, dat in Central Park woont en voor het park zorgt.

Duurt het allemaal te lang om hierop te wachten, dan kun je ook naar Little America kijken, dat afgelopen vrijdag van start ging. Of schrijf je in voor Disney+, waar decennia aan materiaal voor je klaar staat.

Er is nog meer te kijken bij Apple TV+. Zo heeft Apple de serie ‘Dear…’ aangekondigd, waarin bekende mensen vertellen over brieven die ze krijgen toegezonden. Dit is vanaf 5 juni te zien, met onder andere Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland, Big Bird en meer. En Apple heeft een meerjarencontract gesloten met Julia Louis-Dreyfuss, bekend van Seinfeld.

Alle shows zijn gratis te kijken via Apple TV+ als je een in aanmerking komend product hebt gekocht.