Op de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 is een nieuwe 'Double Tap' ('Dubbel tikken')-functie aanwezig. Hij komt echter pas later beschikbaar. Nu weten we wanneer: in watchOS 10.1.

Dubbel tikken vanaf watchOS 10.1

Donderdagavond bracht Apple de update watchOS 10.0.1 uit, om enkele dringende beveiligingsproblemen op te lossen. Daar zit de nieuwe functie nog niet in, maar wel in de eerstvolgende écht grote update watchOS 10.1. Dat zegt Marques Brownlee, presentator van het populaire YouTube-kanaal MKBHD. De eerste beta van watchOS 10.1 komt waarschijnlijk volgende week beschikbaar, zodat ontwikkelaars het al kunnen proberen.



watchOS 10.1 komt in oktober

Apple heeft laten weten dat de officiële versie van watchOS 10.1 volgende maand wordt uitgebracht. Met Dubbel tikken kunnen gebruikers de wijsvinger en duim twee keer tegen elkaar tikken om veelgebruikte acties op de Apple Watch uit te voeren, zoals het stoppen van een timer of alarm, het afspelen en pauzeren van muziek, het beantwoorden en beëindigen van een telefoongesprek en meer. Dit kun je allemaal doen zonder het scherm aan te raken. Als deze functie je bekend voorkomt, dan kan dat kloppen: het was al sinds watchOS 8 mogelijk om je Apple Watch met handgebaren te bedienen. Dit was alleen bedoeld als toegankelijkheidsfunctie, terwijl het nu een algemene functie voor iedereen wordt.

Maar waarom dan alleen op de nieuwste Apple Watch-modellen? Apple zegt dat Double Tap mogelijk wordt gemaakt door de snellere Neural Engine van de S9-chip. Het bedrijf heeft een algoritme ontwikkeld dat de “unieke handtekening” van kleine polsbewegingen en veranderingen in de bloedstroom kan detecteren, wanneer je je wijsvinger en duim tegen elkaar tikt. Voor de eerdere handgebaren-functie had je voldoende aan een Apple Watch Series 4 of nieuwer.

Wil je dit ook, dan kun je vanaf vandaag de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 in huis halen. Ze zijn te bekijken in de Apple Store en te bestellen bij diverse retailers.

